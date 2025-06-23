Мама прийшла на випускний у садочок: вона не була готова до того, що скаже зі сцени її донька

5-річна дівчинка з Теннессі, що в США, стала зіркою соцмереж після того, як на випускному в дитячому садку заявила, що мріє стати "злою відьмою", тим самим розсмішивши всіх присутніх.

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Коллінз Грімм стала сенсацією того дня, коли на випускній церемонії взяла мікрофон та впевнено оголосила про свої плани. "Коли виросту, хочу стати злою відьмою", — заявила дівчинка у фіолетовій мантії та шапочці, викликавши вибух сміху в актовому залі.

Мама Келсі Грімм, яка знімала цей момент на телефон, зізналася, що зовсім не очікувала такого розвитку подій. "Коли вона оголосила це перед усією аудиторією, ми всі ледь не померли від сміху", — згадує вона.

Хотіла провалитися крізь землю

Спочатку жінка хотіла "заховатися під крісло" від сорому, але потім опанувала себе.

"Мені хотілося провалитися крізь землю і пояснити, що ми не займаємося ніякою магією вдома. Вона просто любить фільм Wicked. Вивчила напам’ять саундтрек й стала одержимою Ельфабою та Гліндою. Звідси й прийшла ідея стати злою відьмою", — зізналася Келсі.

Дівчинка сказала на сцені, що хоче стати відьмою Фото: Instagram

Промова Коллінз дуже виділялася на тлі інших дитячих мрій. "Всі інші діти казали про професії лікарів, вчителів та працівників зоопарку", — відзначила мати дівчинки.

Відео, опубліковане в Instagram, за 24 години стало вірусним, зібравши понад 27 мільйонів переглядів та 909 тисяч вподобайок. "Реакції дуже веселі, всі її полюбили та вважають кумедною", — підсумувала мама.

Реакція аудиторії

У коментарях користувачі підтримали дівчинку.

"Захистіть її. Нехай ця іскра ніколи не згасне", — написав один з фанів.

"Сестро, це єдиний шлях процвітати на цій землі", — додала інша користувачка.

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