Дівчинка зробила порядок на подвір'ї: ніхто не був готовий до того, що в неї вийде (фото)

Дворічна американська дівчинка Еді за три місяці перетворила порожню ділянку біля свого будинку на справжній казковий сад. Тим самим вона продемонструвала неймовірну наполегливість та любов до природи.

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Відповідне відео увірвалось у TikTok-тренди.

Мрія маленької дівчинки про "казковий сад" стала реальністю завдяки щоденній турботі про зелені насадження та підтримці батьків. Її 28-річна мама, Сейді Каллісон, поділилася історією про те, як донька втілює власну ідею в реальність.

Дівчинка любить садівництво

Все почалося три місяці тому після переїзду родини до нового будинку.

"Після багатьох прохань про поїздки до оранжереї ми зрозуміли, що вона ставиться до цього серйозно", — розповіла мама дитини.

Спочатку батьки сприйняли цей план як забаву: вони купили кілька пакетиків насіння та горщиків, але думали, що інтерес до садівництва у малечі швидко згасне. "Протягом наступних кількох тижнів вона приходила додому з дитячого садка і кожного дня просила вийти на вулицю, щоб полити рослини", — згадує Каллісон.

Еді виявила справжню відданість своєму проєкту. Вона ретельно вибирала рослини, розкладала камінчики та наполягала на придбанні казкових фігурок для саду. "Знадобився деякий час, щоб пояснити їй, що рослини не ростуть за одну ніч, але щойно вона це зрозуміла, то почала доглядати за своїми рослинами з такою турботою і любов'ю", — зазначила мама.

Результат вражає

Зрештою, результат перевершив усі очікування. Колишня "порожня компостна яма" перетворилася на оазис із квітами, фруктами та овочами.

"Спостереження за тим, як моя дворічна донька захоплюється садівництвом, просто розтопило моє серце. Її казковий сад може бути маленьким, але щастя і диво, яке він приніс нам обом, величезне", — підсумувала жінка.

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