Девочка сделала порядок во дворе: никто не был готов к тому, что у нее получится (фото)

Двухлетняя американская девочка Эди за три месяца превратила пустой участок возле своего дома в настоящий сказочный сад. Тем самым она продемонстрировала невероятную настойчивость и любовь к природе.

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Мечта маленькой девочки о "сказочном саду" стала реальностью благодаря ежедневной заботе о зеленых насаждениях и поддержке родителей. Ее 28-летняя мама, Сейди Каллисон, поделилась историей о том, как дочь воплощает собственную идею в реальность.

Девочка любит садоводство

Все началось три месяца назад после переезда семьи в новый дом.

"После многих просьб о поездках в оранжерею мы поняли, что она относится к этому серьезно", — рассказала мама ребенка.

Сначала родители восприняли этот план как забаву: они купили несколько пакетиков семян и горшков, но думали, что интерес к садоводству у малышки быстро угаснет. "В течение следующих нескольких недель она приходила домой из детского сада и каждый день просила выйти на улицу, чтобы полить растения", — вспоминает Каллисон.

Эди проявила настоящую преданность своему проекту. Она тщательно выбирала растения, раскладывала камешки и настаивала на приобретении сказочных фигурок для сада. "Потребовалось некоторое время, чтобы объяснить ей, что растения не растут за одну ночь, но как только она это поняла, то начала ухаживать за своими растениями с такой заботой и любовью", — отметила мама.

Результат впечатляет

В конце концов, результат превзошел все ожидания. Бывшая "пустая компостная яма" превратилась в оазис с цветами, фруктами и овощами.

"Наблюдение за тем, как моя двухлетняя дочь увлекается садоводством, просто растопило мое сердце. Ее сказочный сад может быть маленьким, но счастье и чудо, которое он принес нам обоим, огромное", — подытожила женщина.

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