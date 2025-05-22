Государство предоставило матери дом: за три недели ее жилье превратилось в свалку (фото)

Молодую мать Джаз из Великобритании раскритиковали в сети после того, как она поделилась видео о состоянии своего нового жилья, предоставленного государством, всего через три недели после новоселья.

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О своем опыте женщина рассказала в TikTok, ответив на упреки в неряшливости и лени.

В своем видео Джаз рассказывала о жизни с двумя детьми в возрасте до четырех лет, в частности показала грязные отпечатки рук по всем дверям, рамам, стенам, а также еду на ковре. Женщина утверждала, что убирает "почти каждый день" и моет пол раз в несколько дней, когда появляется такая возможность.

Объяснение матери

"Беспорядок появляется чаще, чем мне хотелось бы. Независимо от того, сколько я убираю, всегда приходится убирать те же вещи день за днем", — объяснила мать.

По ее словам, уборка с детьми — это как подметание во время торнадо, то есть абсолютно бессмысленное занятие. Отвечая критикам, которые обвинили ее в лени, мать пожаловалась, что якобы имеет проблемы со здоровьем.

Женщину раскритиковали из-за бардака в доме Фото: TikTok

"У меня много боли. Я постоянно уставшая. Появляются покраснения и отеки", — рассказала британка, отметив, что не позволяет своему состоянию мешать заботе о детях.

Блогерша подчеркнула, что продолжает выполнять домашнюю работу, несмотря на все трудности: "То, что у меня это занимает больше времени, чем у некоторых людей, не означает, что я ничего не делаю. Преодолеваю боль, головокружение и усталость и даю своим детям жизнь, которую они заслуживают".

Мнения интернет-сообщества

Ее видео собрало более 44 тысяч просмотров и вызвало неоднозначную реакцию у пользователей. Некоторые участники обсуждения раскритиковали мать, утверждая, что "нет оправдания" для беспорядка в доме. Однако многие поддержали ее и отнеслись с пониманием.

"Никто не поймет, какой беспорядок могут создать двое детей с разницей в год — ты постоянно гонишься за собственным хвостом. У меня также есть хроническое заболевание", — написала одна зрительница;

"Учитывая, что у вас инвалидность, вы делаете то, что можете. У вас маленькие дети — они будут создавать беспорядок. Гордитесь собой", — добавила другая.

Напомним, ранее Фокус сообщал о владелице недвижимости из британского города Болтон, которая показала, в каком состоянии оставили ее квартиру бывшие арендаторы. По словам женщины, жилье серьезно пострадало, и на восстановление теперь нужно по меньшей мере 30 тысяч фунтов стерлингов — это около 1,6 миллиона гривен.

В другой истории мы рассказывали о мужчине, который приобрел новый дом, но уже через две недели после заселения столкнулся с "катастрофой". Фото крыши с черепицей, которая начала отшелушиваться менее чем через месяц, быстро стали вирусными на Reddit и вызвали оживленное обсуждение — пользователи дискутировали о качестве современного строительства и стремительном росте расходов на ремонт.