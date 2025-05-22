Держава надала матері будинок: за три тижні її житло перетворилось у звалище (фото)

Молоду матір Джаз з Великої Британії розкритикували у мережі після того, як вона поділилася відео про стан свого нового житла, наданого державою, всього через три тижні після заселення.

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Про свій досвід жінка розповіла у TikTok, відповівши на закиди в неохайності та ліні.

У своєму відео Джаз розказувала про життя з двома дітьми віком до чотирьох років, зокрема показала брудні відбитки рук по всіх дверях, рамах, стінах, а також їжу на килимі. Жінка стверджувала, що прибирає "майже щодня" і миє підлогу раз в кілька днів, коли з'являється така можливість.

Пояснення матері

"Безлад з'являється частіше, ніж мені хотілося б. Незалежно від того, скільки я прибираю, завжди доводиться прибирати ті ж речі день за днем", — пояснила мати.

За її словами, прибирання з дітьми — це як підмітання під час торнадо, тобто абсолютно безглузде заняття. Відповідаючи критикам, які звинуватили її в лінощах, мати поскаржилась, що начебто має проблеми зі здоров’ям.

Жінку розкритикували черз бардак у будинку Фото: TikTok

"У мене багато болю. Я постійно втомлена. З'являються почервоніння та набряки", — розповіла британка, зауваживши, що не дозволяє своєму стану заважати турботі про дітей.

Блогерка наголосила, що продовжує виконувати домашню роботу, попри всі труднощі: "Те, що у мене це займає більше часу, ніж у деяких людей, не означає, що я нічого не роблю. Долаю біль, запаморочення та втому і даю своїм дітям життя, на яке вони заслуговують".

Думки інтернет-спільноти

Її відео зібрало понад 44 тисячі переглядів та викликало неоднозначну реакцію у користувачів. Деякі учасники обговорення розкритикували матір, стверджуючи, що "немає виправдання" для безладу в домі. Однак багато людей підтримали її та поставились з розумінням.

"Ніхто не зрозуміє, який безлад можуть створити двоє дітей з різницею в рік — ти постійно женешся за власним хвостом. У мене також є хронічне захворювання", — написала одна глядачка;

"Враховуючи, що у вас інвалідність, ви робите те, що можете. У вас маленькі діти — вони будуть створювати безлад. Пишайтесь собою", — додала інша.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про власницю нерухомості з британського міста Болтон, яка показала, в якому стані залишили її квартиру колишні орендарі. За словами жінки, житло серйозно постраждало, і на відновлення тепер потрібно щонайменше 30 тисяч фунтів стерлінгів — це близько 1,6 мільйона гривень.

В іншій історії ми розказували про чоловіка, який придбав новий будинок, але вже за два тижні після заселення зіштовхнувся з "катастрофою". Фото даху з черепицею, що почала відлущуватись менш ніж через місяць, швидко стали вірусними на Reddit і спричинили жваве обговорення — користувачі дискутували про якість сучасного будівництва та стрімке зростання витрат на ремонт.