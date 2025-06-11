Страшно зайти: маму назвали ледачою після екскурсії будинком, який їй "подарувала" держава
Вагітна Ніколь Остін, мати чотирьох дітей, спровокувала дискусію в соціальних мережах після того, як поділилася своїм підходом до домашніх справ.
Детальніше про це йдеться у відео, опублікованому в TikTok.
Жінка розповіла, що її сім’я іноді миє посуд вранці, щоб не перевантажуватися після вечері. Це викликало шквал критики. Зрештою, матір звинуватили у лінощах. "Іноді я занадто втомлена, щоб прибирати ввечері. Коли ми прокидаємось, значно більше енергії — і тоді ми все прибираємо. Це працює", — пояснила Ніколь у відео.
За її словами, турбота про себе та відпочинок у їхній родині мають пріоритет над побутом.
Скептики критикують
Скептики одразу відреагували на це, звинувачуючи матір у недбалості та ледачості. Один користувач написав: "Лінива! Це проблема сучасної Британії — люди виправдовують бездіяльність". Інші порівнювали ситуацію з власним досвідом, наголошуючи, що завжди залишають кухню чистою, навіть після важкого дня.
Проте значна частина аудиторії стала на захист блогерки. "Якщо все буде зроблено зранку, то яка різниця? Нехай кожен сам вирішує, що для нього важливіше", — написали прихильники пані Остін. Дехто прямо закликав "дайте жінці спокій".
Це турбота про себе
Ніколь каже, що така позиція свідчить не про лінощі, а про турботу про себе. "Я раніше вигорала. Тепер обираю спокій. Якщо треба, сплю на годину більше. І не відчуваю провини", — підсумувала вона.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:
- Власниця нерухомості з британського міста Болтон показала масштаби шкоди, завданої її квартирі колишніми орендарями. За її словами, житло доведено до критичного стану, і тепер на ремонт доведеться витратити щонайменше 30 тисяч фунтів стерлінгів.
- В іншому випадку чоловік, який нещодавно придбав новий будинок, уже за два тижні після заселення зіткнувся з серйозною проблемою. Черепиця на даху почала осипатися менше ніж за місяць.
Крім того, під час ремонту на першому поверсі свого будинку власник виявив несподівану знахідку — рукописну записку, заховану за стіною ще у 1989 році. Історичне послання стало приємним бонусом.