Страшно зайти: маму назвали ледачою після екскурсії будинком, який їй "подарувала" держава

Вагітна Ніколь Остін, мати чотирьох дітей, спровокувала дискусію в соціальних мережах після того, як поділилася своїм підходом до домашніх справ.

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Детальніше про це йдеться у відео, опублікованому в TikTok.

Жінка розповіла, що її сім’я іноді миє посуд вранці, щоб не перевантажуватися після вечері. Це викликало шквал критики. Зрештою, матір звинуватили у лінощах. "Іноді я занадто втомлена, щоб прибирати ввечері. Коли ми прокидаємось, значно більше енергії — і тоді ми все прибираємо. Це працює", — пояснила Ніколь у відео.

За її словами, турбота про себе та відпочинок у їхній родині мають пріоритет над побутом.

Скептики критикують

Скептики одразу відреагували на це, звинувачуючи матір у недбалості та ледачості. Один користувач написав: "Лінива! Це проблема сучасної Британії — люди виправдовують бездіяльність". Інші порівнювали ситуацію з власним досвідом, наголошуючи, що завжди залишають кухню чистою, навіть після важкого дня.

Мати не миє ввечері посуд Фото: TikTok

Проте значна частина аудиторії стала на захист блогерки. "Якщо все буде зроблено зранку, то яка різниця? Нехай кожен сам вирішує, що для нього важливіше", — написали прихильники пані Остін. Дехто прямо закликав "дайте жінці спокій".

Це турбота про себе

Ніколь каже, що така позиція свідчить не про лінощі, а про турботу про себе. "Я раніше вигорала. Тепер обираю спокій. Якщо треба, сплю на годину більше. І не відчуваю провини", — підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Власниця нерухомості з британського міста Болтон показала масштаби шкоди, завданої її квартирі колишніми орендарями. За її словами, житло доведено до критичного стану, і тепер на ремонт доведеться витратити щонайменше 30 тисяч фунтів стерлінгів.

В іншому випадку чоловік, який нещодавно придбав новий будинок, уже за два тижні після заселення зіткнувся з серйозною проблемою. Черепиця на даху почала осипатися менше ніж за місяць.

Крім того, під час ремонту на першому поверсі свого будинку власник виявив несподівану знахідку — рукописну записку, заховану за стіною ще у 1989 році. Історичне послання стало приємним бонусом.