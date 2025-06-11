Страшно зайти: маму назвали ленивой после экскурсии по дому, который ей "подарило" государство

Беременная Николь Остин, мать четверых детей, спровоцировала дискуссию в социальных сетях после того, как поделилась своим подходом к домашним делам.

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Подробнее об этом говорится в видео, опубликованном в TikTok.

Женщина рассказала, что ее семья иногда моет посуду утром, чтобы не перегружаться после ужина. Это вызвало шквал критики. В конце концов, мать обвинили в лени. "Иногда я слишком устала, чтобы убирать вечером. Когда мы просыпаемся, значительно больше энергии — и тогда мы все убираем. Это работает", — пояснила Николь в видео.

По ее словам, забота о себе и отдых в их семье имеют приоритет над бытом.

Скептики критикуют

Скептики сразу отреагировали на это, обвиняя мать в небрежности и лени. Один пользователь написал: "Ленивая! Это проблема современной Британии — люди оправдывают бездействие". Другие сравнивали ситуацию с собственным опытом, отмечая, что всегда оставляют кухню чистой, даже после тяжелого дня.

Мать не моет вечером посуду Фото: TikTok

Однако значительная часть аудитории стала на защиту блогера. "Если все будет сделано утром, то какая разница? Пусть каждый сам решает, что для него важнее", — написали сторонники госпожи Остин. Некоторые прямо призывали "оставьте женщину в покое".

Это забота о себе

Николь говорит, что такая позиция свидетельствует не о лени, а о заботе о себе. "Я раньше выгорала. Теперь выбираю спокойствие. Если надо, сплю на час больше. И не чувствую вины", — подытожила она.

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