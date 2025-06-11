Страшно зайти: маму назвали ленивой после экскурсии по дому, который ей "подарило" государство
Беременная Николь Остин, мать четверых детей, спровоцировала дискуссию в социальных сетях после того, как поделилась своим подходом к домашним делам.
Подробнее об этом говорится в видео, опубликованном в TikTok.
Женщина рассказала, что ее семья иногда моет посуду утром, чтобы не перегружаться после ужина. Это вызвало шквал критики. В конце концов, мать обвинили в лени. "Иногда я слишком устала, чтобы убирать вечером. Когда мы просыпаемся, значительно больше энергии — и тогда мы все убираем. Это работает", — пояснила Николь в видео.
По ее словам, забота о себе и отдых в их семье имеют приоритет над бытом.
Скептики критикуют
Скептики сразу отреагировали на это, обвиняя мать в небрежности и лени. Один пользователь написал: "Ленивая! Это проблема современной Британии — люди оправдывают бездействие". Другие сравнивали ситуацию с собственным опытом, отмечая, что всегда оставляют кухню чистой, даже после тяжелого дня.
Однако значительная часть аудитории стала на защиту блогера. "Если все будет сделано утром, то какая разница? Пусть каждый сам решает, что для него важнее", — написали сторонники госпожи Остин. Некоторые прямо призывали "оставьте женщину в покое".
Это забота о себе
Николь говорит, что такая позиция свидетельствует не о лени, а о заботе о себе. "Я раньше выгорала. Теперь выбираю спокойствие. Если надо, сплю на час больше. И не чувствую вины", — подытожила она.
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