Хлопчик думав, що тримає за руку "маму", але його окликнули: це була незнайома жінка (відео)

В одному розважальному центрі в Китаї сталася курйозна ситуація: хлопчик стояв біля "мами", яка знімала на камеру телефона. Але коли малого окликнули, то він зрозумів, що обіймав незнайомку, яку прийняв за власну маму.

Через мить, коли хлопчина зрозумів помилку, він побіг до справжньої мами та вже разом посміялися з кумедної ситуації, як це видно на оприлюдненому відео на одному з форумів у Reddit.

Ролик з курйозною ситуацією стали вірусними — набрали понад 8,5 тис. реакцій та понад півтори сотні коментарів. На кадрах видно, що хлопчик стоїть поблизу жінки в білому, яку приймає за "маму" та обіймає за руку.

За мить стається непередбачуване — хтось обережно постукує малого по плечу і він бачить свою справжню маму, яка знімає цей курйоз на відео. Реакція хлопчака миттєва: він швидко відходить від незнайомки, яка теж вистигла посміятися з кумедної ситуації, та біжить в сторону справжньої мами.

Згодом жінка обіймає сина, які разом сміються з того, що сталося. Користувачі у мережі визначили, що це відео було зняте на початку літа 2024 року в КИТАЇ, а деяким навіть вдалося перекласти розмову мами та сина.

За словами юзерів, коли малий зрозумів, що обізнався, то сказав китайською фразу: ""我错了", яка означає "Вибачте, помилився". У відповідь, коли хлопчик доходить до матері, то вона йому говорить з північним діалектом фразу: "你噶哈了", яка значить "Де ти був?" або "Куди ти пропав?".

Як відреагували в мережі

У коментарях до посту користувачі не стримували сміху від того, що побачили на кадрах. Більшість вважають, що конфуз стався у малого через те, що мама та незнайомка були дуже схоже одягнуті.

Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Мені подобається, що інша жінка просто така: "Ну що ж, є дитина, якій потрібна ніжність — схоже, це тепер моя робота". Вона впоралася з цим дуже гідно";

"Незнайомка дозволила йому тримати свою руку, і він навіть не знав про це — так мило, коли він дізнався";

"Діти такі кумедні, коли занурюються у свій маленький світ і не помічають, що вхопилися не за ту людину";

"Нагадало мені, як я в магазині шльопнув незнайому жінку. Думав, що прямо там від сорому помру, а моя дружина ще дуже довго реготала з мене";

"Я робив так у дитинстві: підняв очі, зрозумів — і з плачем втік. Це були 90-ті, і всі батьки носили однакові джинси того ж відтінку".

