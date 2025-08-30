Суд однієї країни заборонив "підробляти" хатнім працівницям: чим це аргументує Феміда (фото)

У Сингапурі місцевий суд оштрафував 53-річню хатню робітницю за те, що вона працювала в інших клієнтів на вихідних. За законами цієї держави, така праця вважається порушенням умов трудових відносин.

Під час суду стало відомо, що уродженка Філіппін Підо Ерлінда Окампо таємно брала підробітки , не повідомивши основних роботодавців і відповідні органи, зазначає видання Channel News Asia.

За даними видання, Окампо офіційно працювала у Сінгапурі понад три десятиліття — з 1994 року мала чотирьох легальних роботодавців. Але паралельно вона потай працювала ще на двох сингапурців, прибираючи їхні оселі без дозволу офіційного влаштування.

Суд встановив, що жінка працювала на одного з них протягом приблизно чотирьох років, на іншому — понад три. Щомісяця жінка отримувала 725 сингапурських доларів (23,2 тис. грн) за свої послуги прибирання.

53-річна прибиральниця Підо Ерлінда Окампо Фото: CNA

Згодом один з випадкових свідків повідомив поліцію та місцеве Міністерство праці. Перевірка виявила факт порушення, а тому справу передали до суду, який виніс свій вирок — жінка отримала штраф на 12 тис. місцевих доларів (майже 417 тис. грн), а її один з таємних роботодавців — сім тисяч (224,3 тис. грн).

Журналісти пишуть, що відповідно до закону про найм іноземної робочої сили (Employment of Foreign Manpower Act), у цій країні потрібно офіційно повідомляти про факт роботи, навіть якщо це стосується тимчасових чи інших форм заробітку. Також іноземним домашнім працівникам заборонено брати додаткову роботу, навіть у вихідні.

За порушення правил загрожують штрафи до 20 тисяч штрафу (понад 642 тис. грн) або два роки ув’язнення. Наразі прокуратура виявила факти щодо нелегальної роботи пані Окампо, що може загрожувати їй вже реальним тюремним покаранням.

