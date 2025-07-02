Дівчині не заплатити за послуги няні: все нібито через "непристойний одяг" на роботі (фото)

Одна дівчина розповіла, що працювала нянею для однієї родини та доглядала за дітьми клієнтів. Однак коли вказаної дати їй не прийшла оплата і звернулася за поясненнями причин, то почула відмову та звинувачення у начебто "непристойному одязі", який вдягала на роботу.

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15-річна тінейджерка Мей влаштувалася на роботу нянею для двох дітей пари Дена та Меріенн. Коли пройшов обговорюваний час оплати за послуги, дівчині відмовити та звинуватили її в тому, що вона "непристойно" одягалася перед їхніми дітьми, йдеться у дописі на одному з форумів Reddit.

Героїня історії вказує, що доглядала за дітьми цієї пари понад рік, а до неї ніколи не виникало нарікань щодо її обов'язків. Однак після того, як мину контрольний термін оплати за її роботу, вона звернулася з питанням до Меріенн щодо оплати. Відповідь жінки її відверто вразила — її звинуватили в тому, що тінейджерка одягала начебто "непристойне вбрання".

Скріни переписок няні Мей з матір'ю дітей Меріенн Фото: Reddit Тінейджейрку звинуватили в непристойній поведінці Фото: Reddit

"Вони доволі консервативні та значно релігійніші за мою родину, але загалом приємні люди, і я люблю їхніх дітей. Востаннє, коли я сиділа з дітьми, вони мені не заплатили, тож я звернулася до них — і тепер вони кажуть, що не заплатять повну суму, бо я мала на собі "непристойний одяг". Просто цікаво, чи я перебільшую", — розповіла Мей.

Сама дівчина також показала ту саму майку фірми Brandy Melville‘s Skylar Tank Top. Мей переконує, що не мала ніякого такого наміру, а зняла світшот і лишилася у топі лише тоді, коли "діти попросили побігати разом з нею".

Топ марки Brandy Melville став причиною звільнення няні-тінейджерки Фото: Reddit

"Я працювала з 16:00 до 22:30 і зазвичай отримувала 15 доларів на годину. Також плюс 5 доларів за кожну додаткову дитину, тобто 20 доларів за двох дітей", — написала колишня няня та запитала думки користувачів, чи вона не занадто реагує на цю ситуацію драматично.

Згодом дівчина розповіла, як завершилася ця історія. За словами Мей, вона перепросила перед Деном і Меріенн за ці незручності та додала, що вони "не обговорювали правила щодо одягу в присутності дітей". Зрештою, чоловік дітей перерахував решту суми няні за її роботу.

Та мирно ситуація не вичерпалася — коли тінейджерка отримала свої зароблені кошти, то мама доньок спочатку запропонувала Мей повернутися. Тінейджерка відмовилася від пропозиції, а потім прочитала від Меріенн повідомлення. Жінка заявила, що розчарована тим, що Мей "перетворюється на копію своєї матері" та не звертатиметься до неї за допомогою.

Сама тінейджерка написала, що змогла не перейти на особисті образи та додала в останньому повідомленні до роботодавиці, що не почувається "комфортно у вашому домі".

"Зважаючи на те, як ви зі мною поводилися, що говорили про моїх батьків та як намагалися скористатися мною й не дотримати свого слова, я навряд чи рекомендуватиму вас будь-кому з моїх друзів, хто хоче підробляти нянею. Гарного вам тижня", — процитувала останнє повідомлення своїй роботодавиці Мей.

Реакція користувачів

Дописувачі в Reddit уважно спостерігали за розвитком історії няні-тінейджерки. Багато користувачів підтримали Мей та додали, що нічого непристойного в одязі підлітка не побачили, а звинувачення пари виглядають як дивними та надуманими.

Найбільше юзери підтримали наступні репліки:

"Як мама 15-річної доньки, яка одягається майже так само, я вважаю, що ти вчинила чудово. Я показала доньці фото твого одягу, і вона підтвердила: усе абсолютно нормально";

"Іноді здається, що всі ці історії вигадані, бо не може доросла людина з дітьми бути настільки дурною чи огидною. Але ось ми тут";

"Якщо навіть дорослі не знають, де межа пристойності та вимагають від 15-річної дівчини не одягатися за сучасною модою, то вони явно з кам'яної доби";

"А мене здивувало, що все будо добре, а потім — тон і поведінка різко змінилися. Може, щось приховують ті двоє чи вирішили зекономити?";

"Такі покидьки, як ці батьки, не повинні дивуватися потім, що ніхто не хоче сидіти з їхніми дітьми через такі піруети".

Раніше Фокус повідомляв, що роботодавець стежив за нянею за допомогою прихованої камери. На суді було встановлено, що 25-річну Келлі Андраде знімав на відео 35-річний господар Майкл Еспозіто, проти якого висунули низку звинувачень та цивільний позов.

Згодом стало відомо, як няня виявила реального злочинця у домі. На прохання підопічної дитини, яка говорила про "монстра" під ліжком, жінка виявила невідомого та повідомила в поліцію.