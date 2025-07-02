Девушке не заплатить за услуги няни: все якобы из-за "неприличной одежды" на работе (фото)

Одна девушка рассказала, что работала няней для одной семьи и ухаживала за детьми клиентов. Однако когда в указанную дату ей не пришла оплата и обратилась за объяснениями причин, то услышала отказ и обвинения в якобы "неприличной одежде", которую надевала на работу.

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15-летняя тинейджерка Мэй устроилась на работу няней для двух детей пары Дэна и Мэриэнн. Когда прошло обсуждаемое время оплаты за услуги, девушке отказали и обвинили ее в том, что она "неприлично" одевалась перед их детьми, говорится в заметке на одном из форумов Reddit.

Героиня истории указывает, что ухаживала за детьми этой пары более года, а к ней никогда не возникало нареканий относительно ее обязанностей. Однако после того, как истек контрольный срок оплаты за ее работу, она обратилась с вопросом к Мэриэнн по поводу оплаты. Ответ женщины ее откровенно поразил — ее обвинили в том, что тинейджерка надевала якобы "непристойную одежду".

Скрины переписок няни Мэй с матерью детей Мэриэнн Фото: Reddit Тинейджейку обвинили в непристойном поведении Фото: Reddit

"Они довольно консервативны и значительно религиознее моей семьи, но в целом приятные люди, и я люблю их детей. Последний раз, когда я сидела с детьми, они мне не заплатили, поэтому я обратилась к ним — и теперь они говорят, что не заплатят полную сумму, потому что я была в "неприличной одежде". Просто интересно, преувеличиваю ли я", — рассказала Мэй.

Сама девушка также показала ту самую майку фирмы Brandy Melville's Skylar Tank Top. Мэй утверждает, что не имела никакого такого намерения, а сняла свитшот и осталась в топе только тогда, когда "дети попросили побегать вместе с ней".

Топ марки Brandy Melville стал причиной увольнения няни-тинейджерки Фото: Reddit

"Я работала с 16:00 до 22:30 и обычно получала 15 долларов в час. Также плюс 5 долларов за каждого дополнительного ребенка, то есть 20 долларов за двоих детей", — написала бывшая няня и спросила мнения пользователей, не слишком ли она реагирует на эту ситуацию драматично.

Впоследствии девушка рассказала, как завершилась эта история. По словам Мэй, она извинилась перед Дэном и Мэриэнн за эти неудобства и добавила, что они "не обсуждали правила относительно одежды в присутствии детей". В конце концов, муж детей перечислил оставшуюся сумму няне за ее работу.

Но мирно ситуация не исчерпалась — когда тинейджерка получила свои заработанные средства, то мама дочерей сначала предложила Мэй вернуться. Тинейджерка отказалась от предложения, а потом прочитала от Мэриэнн сообщение. Женщина заявила, что разочарована тем, что Мэй "превращается в копию своей матери" и не будет обращаться к ней за помощью.

Сама тинейджерка написала, что смогла не перейти на личные оскорбления и добавила в последнем сообщении к работодательнице, что не чувствует себя "комфортно в вашем доме".

"Учитывая то, как вы со мной вели себя, что говорили о моих родителях и как пытались воспользоваться мной и не сдержать свое слово, я вряд ли буду рекомендовать вас кому-либо из моих друзей, кто хочет подрабатывать няней. Хорошей вам недели", — процитировала последнее сообщение своей работодательнице Мэй.

Реакция пользователей

Корреспонденты в Reddit внимательно наблюдали за развитием истории няни-тинейджерки. Многие пользователи поддержали Мэй и добавили, что ничего непристойного в одежде подростка не увидели, а обвинения пары выглядят как странными и надуманными.

Больше всего юзеры поддержали следующие реплики:

"Как мама 15-летней дочери, которая одевается почти так же, я считаю, что ты поступила прекрасно. Я показала дочери фото твоей одежды, и она подтвердила: все абсолютно нормально";

"Иногда кажется, что все эти истории вымышленные, потому что не может взрослый человек с детьми быть настолько глупым или отвратительным. Но вот мы здесь";

"Если даже взрослые не знают, где грань приличия и требуют от 15-летней девушки не одеваться по современной моде, то они явно из каменного века";

"А меня удивило, что все было хорошо, а потом — тон и поведение резко изменились. Может, что-то скрывают те двое или решили сэкономить?";

"Такие подонки, как эти родители, не должны удивляться потом, что никто не хочет сидеть с их детьми из-за таких пируэтов".

Ранее Фокус сообщал, что работодатель следил за няней с помощью скрытой камеры. На суде было установлено, что 25-летнюю Келли Андраде снимал на видео 35-летний хозяин Майкл Эспозито, против которого выдвинули ряд обвинений и гражданский иск.

Впоследствии стало известно, как няня обнаружила реального преступника в доме. По просьбе подопечной ребенка, которая говорила о "монстре" под кроватью, женщина обнаружила неизвестного и сообщила в полицию.