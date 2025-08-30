Суд одной страны запретил "подрабатывать" домработницам: чем это аргументирует Фемида (фото)

В Сингапуре местный суд оштрафовал 53-летнюю домработницу за то, что она работала у других клиентов на выходных. По законам этого государства, такой труд считается нарушением условий трудовых отношений.

Во время суда стало известно, что уроженка Филиппин Пидо Эрлинда Окампо тайно брала подработки, не уведомив основных работодателей и соответствующие органы, отмечает издание Channel News Asia.

По данным издания, Окампо официально работала в Сингапуре более трех десятилетий — с 1994 года имела четырех легальных работодателей. Но параллельно она тайно работала еще на двух сингапурцев, убирая их дома без разрешения официального устройства.

Суд установил, что женщина работала на одного из них в течение примерно четырех лет, на другом — более трех. Ежемесячно женщина получала 725 сингапурских долларов (23,2 тыс. грн) за свои услуги уборки.

53-летняя уборщица Пидо Эрлинда Окампо Фото: CNA

Впоследствии один из случайных свидетелей сообщил в полицию и местное Министерство труда. Проверка выявила факт нарушения, а потому дело передали в суд, который вынес свой приговор — женщина получила штраф на 12 тыс. местных долларов (почти 417 тыс. грн), а ее один из тайных работодателей — семь тысяч (224,3 тыс. грн).

Журналисты пишут, что согласно закону о найме иностранной рабочей силы( Employment of Foreign Manpower Act), в этой стране нужно официально сообщать о факте работы, даже если это касается временных или иных форм заработка. Также иностранным домашним работникам запрещено брать дополнительную работу, даже в выходные.

За нарушение правил грозят штрафы до 20 тысяч штрафа (более 642 тыс. грн) или два года заключения. Сейчас прокуратура выявила факты относительно нелегальной работы госпожи Окампо, что может грозить ей уже реальным тюремным наказанием.

