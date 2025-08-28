Знаменитий дослід: що буде, якщо ментос кинути в колу під водою (відео)

Всесвітньо відомий експеримент з вкиданням цукерок Mentos у пляшку з Кола-колою відомий усім. Тому один чоловік вирішив вдосконалити досвід і перевірити, як це буде працювати під водою.

Результати виявили дещо неочікуваними від знайомих кадрів з взаємодією цукерок з газованою водою, як видно на опублікованому відео в Reddit.

Ролик з модифікованим дослідом викликав інтерес у мережі — зібрав майже дві тисячі реакцій та сотні коментарів. На кадрах помітно, що чоловік вирішив провести відомий експеримент під водою — він відкрив пляшку з газованим напоєм і потім поклав одну цукерку.

За мить почалася реакція — колу почало виштовхувати назовні, однак більше було помітно газ. Стовп з вуглекислим газом, який утворюється внаслідок реакції, почав активно підійматися угору.

Через кілька секунд процес почав завершувався, і вже на останніх кадрах помітно, що після цього вгору почали підіймати білі прозові кульки. Сам чоловік у коментарях написав, що очікував "більшого" від свого досліду.

Наразі точно невідомо, коли та де були зняті кадри. Також автор посту не розкрив інших подробиць свого "експерименту", який відомий усім користувачам соцмереж.

Реакція мережі

У коментарях до відео, більшість висловила своє розчарування від побаченого результату. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Вийшло так собі";

"Теж чекав більшого";

"Доволі неочікуваний результат ніж зазвичай";

"Ти змарнував ідеальну колу ні за що!".

