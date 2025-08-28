Знаменитый опыт: что будет, если ментос бросить в круг под водой (видео)
Всемирно известный эксперимент с бросанием конфет Mentos в бутылку с Кола-колой известен всем. Поэтому один человек решил усовершенствовать опыт и проверить, как это будет работать под водой.
Результаты оказались несколько неожиданными от знакомых кадров с взаимодействием конфет с газировкой, как видно на опубликованном видео в Reddit.
Ролик с модифицированным опытом вызвал интерес в сети — собрал почти две тысячи реакций и сотни комментариев. На кадрах заметно, что мужчина решил провести известный эксперимент под водой — он открыл бутылку с газированным напитком и затем положил одну конфету.
Через мгновение началась реакция — колу начало выталкивать наружу, однако больше было заметно газ. Столб с углекислым газом, который образуется в результате реакции, начал активно подниматься вверх.
Через несколько секунд процесс начал завершался, и уже на последних кадрах заметно, что после этого вверх начали поднимать белые прозаические шарики. Сам мужчина в комментариях написал, что ожидал "большего" от своего опыта.
Пока точно неизвестно, когда и где были сняты кадры. Также автор поста не раскрыл других подробностей своего "эксперимента", который известен всем пользователям соцсетей.
Реакция сети
В комментариях к видео, большинство выразило свое разочарование от увиденного результата. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:
- "Получилось так себе";
- "Тоже ожидал большего";
- "Довольно неожиданный результат чем обычно";
- "Ты потерял идеальную колу ни за что!".
Ранее Фокус рассказывал об известных экспериментах с Кола-Колой и мифах вокруг. За почти полтора века своей истории кока-кола стала неотъемлемой частью массовой культуры, предметом научных экспериментов и городских легенд.
Впоследствии стало известно, как Coca-Cola использовала ИИ для культовой рождественской рекламы. 30-летний рекламный ролик "Праздник приближается" радикально обновили с использованием искусственного интеллекта. Но фанаты остались недовольны.