Знаменитый опыт: что будет, если ментос бросить в круг под водой (видео)

Всемирно известный эксперимент с бросанием конфет Mentos в бутылку с Кола-колой известен всем. Поэтому один человек решил усовершенствовать опыт и проверить, как это будет работать под водой.

Результаты оказались несколько неожиданными от знакомых кадров с взаимодействием конфет с газировкой, как видно на опубликованном видео в Reddit.

Ролик с модифицированным опытом вызвал интерес в сети — собрал почти две тысячи реакций и сотни комментариев. На кадрах заметно, что мужчина решил провести известный эксперимент под водой — он открыл бутылку с газированным напитком и затем положил одну конфету.

Через мгновение началась реакция — колу начало выталкивать наружу, однако больше было заметно газ. Столб с углекислым газом, который образуется в результате реакции, начал активно подниматься вверх.

Через несколько секунд процесс начал завершался, и уже на последних кадрах заметно, что после этого вверх начали поднимать белые прозаические шарики. Сам мужчина в комментариях написал, что ожидал "большего" от своего опыта.

Пока точно неизвестно, когда и где были сняты кадры. Также автор поста не раскрыл других подробностей своего "эксперимента", который известен всем пользователям соцсетей.

Реакция сети

В комментариях к видео, большинство выразило свое разочарование от увиденного результата. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Получилось так себе";

"Тоже ожидал большего";

"Довольно неожиданный результат чем обычно";

"Ты потерял идеальную колу ни за что!".

