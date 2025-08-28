"Боже мій": реакція дитини на прихід тата підкорила мільйони глядачів (відео)

Мешканка США на ім'я Меллорі поділилася кумедним відео з дитячої камери, де її чоловік у повній темряві намагається перевірити, чи не забруднила підгузок їхня донька. Однак реакція дівчинки здивувала користувачів соцмереж.

Відео моментально стало вірусним, набравши понад 2,9 мільйона переглядів і 290 тисяч лайків у TikTok. Глядачі не змогли стримати емоцій, залишивши сотні жартівливих коментарів.

"Дитина: ти міг би просто запитати мене, а не перевіряти так", "Ви знайшли те, що шукали, сер", — писали вони.

Мами в коментарях зізналися, що часто стикаються з такою ж ситуацією вдома.

Після зміни підгузка дівчинка швидко знову заснула, а глядачі продовжували ділитися сміхом і власними історіями:

"Я мало не розбудила дитину сміхом";

"Якщо моє малятко так на мене подивиться — точно знаю, що пора міняти підгузок";

"Боже мій, я вмираю, вона явно думає: що тут взагалі відбувається?".

Хоча такі моменти викликають розчулення, фахівці нагадують, що надмірне використання дитячих моніторів може посилювати тривожність у батьків. За даними Parents.com, клінічний психолог Ребека Шраг Хершберг вважає, що більшість дітей можна поступово привчати до життя без монітора у віці від 3 до 5 років.

Терапевт Дженніфер Бронснік радить батькам знижувати кількість повідомлень і довіряти своїй інтуїції.

"Немає єдиного правильного віку, важливо враховувати здоров'я дитини та сімейні умови", — зазначає вона.

