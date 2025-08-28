"Боже мой": реакция ребенка на приход папы покорила миллионы зрителей (видео)

Жительница США по имени Мэллори поделилась забавным видео с детской камеры, где ее муж в полной темноте пытается проверить, не испачкала ли подгузник их дочь. Однако реакция девочки удивила пользователей соцсетей.

Видео моментально стало вирусным набрав более 2,9 миллиона просмотров и 290 тысяч лайков в TikTok. Зрители не смогли сдержать эмоций, оставив сотни шутливых комментариев.

Жительница США по имени Мэллори поделилась забавным видео с детской камеры, где ее муж в полной темноте пытается проверить, не испачкала ли подгузник их дочь. В ролике видно, как отец наклоняется, чтобы "понюхать", а малышка с обожанием и легкой истерикой смотрит прямо на него. Пользователи не смогли удержаться от шутливых комментариев.

"Ребенок: ты мог бы просто спросить меня, а не проверять так", "Вы нашли то, что искали, сэр", — писали они.

Мамы в комментариях признались, что часто сталкиваются с такой же ситуацией дома.

После смены подгузника девочка быстро снова уснула, а зрители продолжали делиться смехом и собственными историями:

"Я чуть не разбудила ребенка смехом";

"Если моя малышка так на меня посмотрит — точно знаю, что пора менять подгузник";

"Боже мой, я умираю, она явно думает: что здесь вообще происходит?".

Экспертное мнение

Хотя такие моменты вызывают умиление, специалисты напоминают, что чрезмерное использование детских мониторов может усиливать тревожность у родителей. По данным Parents.com, клинический психолог Ребекка Шраг Хершберг считает, что большинство детей можно постепенно приучать к жизни без монитора в возрасте от 3 до 5 лет.

Терапевт Дженнифер Бронсник советует родителям снижать количество уведомлений и доверять своей интуиции.

"Нет единого правильного возраста, важно учитывать здоровье ребенка и семейные условия", — отмечает она.

