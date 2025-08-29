У полоні іржі: як виглядає покинутий найрозкішніший лайнер для відпочинку зсередини (фото)

Судно TSS Duke of Lancaster, відоме також як "веселий корабель", протягом багато років вважався одним з найкращих у сфері розваг і подорожей. Однак останні понад 40 років судно перебуває на березі та зазнає незворотніх змін через корозію.

Великий лайнер довжиною понад 100 метрів наразі закритий для відвідувачів попри свою незвичну та цікаву історію плавання, повідомляє The Sun.

Журналісти пишуть, що свого часу "веселий корабель" маю каюти люкс-класу та подорожував до берегів Ірландії, Шотландії, а також Бельгії, Данії, Нідерландів та Іспанії. Величезне суддно вагою 4450 тонн було збудоване в Белфасті на верфі Harland & Wolff у 1956 році — саме там, де свого часу створили й "Титанік".

У 1970-х лайнер перепрофілювали на пором: палубу перебудували під перевезення 105 автомобілів, 1200 пасажирів та облаштували каюти на 400 осіб. Остаточно судно зняли з експлуатації у 1979 році, після чого його встановили на суходолі.

Судно перебуває біля берегів Шотландії Фото: SWNS Рятувальні човни Фото: SWNS

Спочатку планували зробити з нього туристичну атракцію на пристані Llannerch-y-Mor на річці Ді в Північному Уельсі. Згодом корабель отримав нове життя як торгівельно-розважальний комплекс під брендом "FunShip" ("Веселий корабель"). Там відкрили ігрові автомати, ресторани й бар на верхній палубі, але проєкт виявився невдалим.

Власник судна Джон Роулі залишив справу після судових суперечок із місцевою радою, і вже в середині 1980-х "Duke of Lancaster" остаточно закрили. Відтоді корабель використовували лише як склад і зрідка — як майданчик для артінсталяцій.

Сьогодні він стоїть на тому ж місці, поступово іржавіє та руйнується під впливом природи. У 2021 році Джон і його син Ентоні пропонували план реставрації верхніх палуб і облаштування там бару й ресторану для туристів, але задум так і не втілили.

Нині судно належить Джону та спільноті The Duke of Lancaster Appreciation Society. 60-річний Ешлі Ґарднер, який обіймає посаду адміністратора спільноти, каже, що перетворення на "веселий корабель" спровокувало масу проблем.

Нині тут локація для розваг Фото: SWNS Корабель продовжує зазнати ерозії Фото: SWNS

"Місцева рада висунула безліч юридичних претензій, і врешті Джон закрив його у 1984-му. Відтоді він стоїть без діла й так і не отримав нового призначення. У цьому немає провини власника. Ми не хочемо його втратити, адже він має історичну цінність", — сказав містер Ґарднер.

Журналісти пишуть, що цього Гелловіну корабель знову використають — там проведуть фестиваль жахів із 22 жовтня по 1 листопада.

