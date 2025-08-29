В плену ржавчины: как выглядит заброшенный самый роскошный лайнер для отдыха изнутри (фото)

Судно TSS Duke of Lancaster, известное также как "веселый корабль", в течение многих лет считалось одним из лучших в сфере развлечений и путешествий. Однако последние более 40 лет судно находится на берегу и претерпевает необратимые изменения из-за коррозии.

Большой лайнер длиной более 100 метров пока закрыт для посетителей несмотря на свою необычную и интересную историю плавания, сообщает The Sun.

Журналисты пишут, что в свое время "веселый корабль" имею каюты люкс-класса и путешествовал к берегам Ирландии, Шотландии, а также Бельгии, Дании, Нидерландов и Испании. Огромное судно весом 4450 тонн было построено в Белфасте на верфи Harland & Wolff в 1956 году — именно там, где в свое время создали и "Титаник".

В 1970-х лайнер перепрофилировали в паром: палубу перестроили под перевозку 105 автомобилей, 1200 пассажиров и обустроили каюты на 400 человек. Окончательно судно сняли с эксплуатации в 1979 году, после чего его установили на суше.

Судно находится у берегов Шотландии Фото: SWNS Спасательные шлюпки Фото: SWNS

Сначала планировали сделать из него туристическую аттракцию на пристани Llannerch-y-Mor на реке Ди в Северном Уэльсе. Впоследствии корабль получил новую жизнь как торгово-развлекательный комплекс под брендом "FunShip" ("Веселый корабль"). Там открыли игровые автоматы, рестораны и бар на верхней палубе, но проект оказался неудачным.

Владелец судна Джон Роули оставил дело после судебных споров с местным советом, и уже в середине 1980-х "Duke of Lancaster" окончательно закрыли. С тех пор корабль использовали только как склад и изредка — как площадку для артинсталляций.

Сегодня он стоит на том же месте, постепенно ржавеет и разрушается под воздействием природы. В 2021 году Джон и его сын Энтони предлагали план реставрации верхних палуб и обустройства там бара и ресторана для туристов, но замысел так и не воплотили.

Сейчас судно принадлежит Джону и сообществу The Duke of Lancaster Appreciation Society. 60-летний Эшли Гарднер, который занимает должность администратора сообщества, говорит, что превращение в "веселый корабль" спровоцировало массу проблем.

Сейчас здесь локация для развлечений Фото: SWNS Корабль продолжает подвергаться эрозии Фото: SWNS

"Местный совет выдвинул множество юридических претензий, и в конце концов Джон закрыл его в 1984-м. С тех пор он стоит без дела и так и не получил нового назначения. В этом нет вины владельца. Мы не хотим его потерять, ведь он имеет историческую ценность", — сказал мистер Гарднер.

Журналисты пишут, что в этот Хэллоуин корабль снова используют — там проведут фестиваль ужасов с 22 октября по 1 ноября.

