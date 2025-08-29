800 км пішки: батько з Китаю перевірив дітей на міцність під час походу (фото)

Житель південного Китаю здивував користувачів соцмереж, вирушивши у виснажливий похід завдовжки 800 кілометрів разом із 8-річним сином і 10-річною донькою.

Related video

Чоловік зізнався, що під час походу підбадьорював дітей словами про те, що вони сильніші за нього самого, і зрештою мозолі з'явилися лише в нього, тоді як діти уникли травм. Про це пише SCMP.

17 липня чоловік на прізвище У разом із дочкою і сином стартував із району Баоань у Шеньчжені. Через місяць (31 день) вони завершили подорож у Чанші, провінція Хунань. Щодня сім'я проходила не менше 23 кілометрів. Батько ніс рюкзак вагою 10 кг, а діти — по 5 кг.

"Я хотів зміцнити їхній розум і виховати наполегливість. Мої діти схильні здаватися при труднощах, і я хотів, щоб вони навчилися доводити розпочате до кінця", — пояснив У.

За його словами, під час походу він підтримував дітей фразами про те, що вони "сильніші за свого батька". У результаті, за зізнанням чоловіка, саме в нього з'явилися мозолі на ногах, тоді як діти обійшлися без травм.

діти пройшли 800 км із батьком за 31 день Фото: Weibo

Дружина мандрівника на прізвище Ван спочатку була проти задуму, побоюючись спеки та ризиків. Однак у підсумку саме вона зустріла сім'ю на станції Чанша-Південь у ніч 17 серпня.

"Я думаю, що похід змінив дітей. Донька стала менш вибагливою, а син — самостійним. Сподіваюся, це піде їм на користь", — сказала вона.

Історія викликала активне обговорення в інтернеті.

"Ці двоє дітей просто приголомшливі! А батько — справжній приклад турботи й виховання", — написали користувачі. Інші зазначили, що "успіх в освіті важливіший, ніж успіх у зароблянні грошей".

Раніше Фокус повідомляв, що дівчина назвала дитину "найгіршим ім'ям в історії". Британець Бен розповів, що сам шокований від почутого і не знає, як йому реагувати на це.

Також стало відомо, що трирічний хлопчик вразив людей своїми трюками. Вірусні відеоролики за його участю показують, як малюк із легкістю виконує вправи на перекладині, брусах і гімнастичних кільцях.