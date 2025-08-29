800 км пешком: отец из Китая проверил детей на прочность во время похода (фото)

Житель южного Китая удивил пользователей соцсетей, отправившись в изнурительный поход длиной 800 километров вместе с 8-летним сыном и 10-летней дочерью.

Related video

Мужчина признался, что во время похода подбадривал детей словами о том, что они сильнее его самого, и в итоге мозоли появились лишь у него, тогда как дети избежали травм. Об этом пишет SCMP.

17 июля мужчина по фамилии У вместе с дочерью и сыном стартовал из района Баоань в Шэньчжэне. Спустя месяц (31 день) они завершили путешествие в Чанше, провинция Хунань. Каждый день семья проходила не менее 23 километров. Отец нес рюкзак весом 10 кг, а дети — по 5 кг.

"Я хотел укрепить их разум и воспитать настойчивость. Мои дети склонны сдаваться при трудностях, и я хотел, чтобы они научились доводить начатое до конца", — объяснил У.

По его словам, во время похода он поддерживал детей фразами о том, что они "сильнее своего отца". В результате, по признанию мужчины, именно у него появились мозоли на ногах, тогда как дети обошлись без травм.

дети прошли 800 км с отцом за 31 день Фото: Weibo

Супруга путешественника по фамилии Ван сначала была против затеи, опасаясь жары и рисков. Однако в итоге именно она встретила семью на станции Чанша-Юг в ночь 17 августа.

"Я думаю, что поход изменил детей. Дочь стала менее привередливой, а сын — самостоятельным. Надеюсь, это пойдет им на пользу", — сказала она.

История вызвала активное обсуждение в интернете.

"Эти двое детей просто потрясающие! А отец — настоящий пример заботы и воспитания", — написали пользователи. Другие отметили, что "успех в образовании важнее, чем успех в зарабатывании денег".

Ранее Фокус сообщал, что девушка назвала ребенка "худшим именем в истории". Британец Бен рассказал, что сам шокирован от услышанного и не знает, как ему реагировать на это.

Также стало известно, что трехлетний мальчик поразил людей своими трюками. Вирусные видеоролики с его участием показывают, как малыш с легкостью выполняет упражнения на перекладине, брусьях и гимнастических кольцах.