"Була вигідна ціна": жінка шокувала чоловіка результатом покупок у магазині (фото)

Мешканець США опинився у курйозній ситуації — він відправив дружину на покупками, а через годину вона повернулася додому лише з "гострим" продуктом. Побачений результат розсмішив чоловіка та мережу.

Чоловік зізнається, що його кохана повернулася додому з купою гострого перцю, і він не знає куди його використати, йдеться в дописі чоловіка в Reddit.

Повідомлення американця стало вірусним — набрало понад 54 тис. реакцій та сотні коментарів. За словами автора, він дав кошти дружині та відправив її за покупками до магазину, а за годину жінка повернулася додому та шокувала придбаним.

Американець каже, що його обраниця купила 188 гострих перців халапеньйо. Результати візиту жінки за продуктами чоловік показав на наступній світлині.

Жніка купила лише одні халапеньйо замість продуктів Фото: Reddit

"Моя дружина пішла по продукти й повернулася за годину зі 188 перцями халапеньйо", — підписав свій пост чоловік.

Далі автор посту говорить, що в його родині з чотирьох осіб, діти не їдять халапеньйо. Чоловік підозрює, що вони дістануться "лише мені та дружині".

"Ми не маємо ресторану й не плануємо влаштовувати великих вечірок. Вона просто сказала: "Я добре купила, була вигідна ціна". Вона — латиноамериканка", — розповів у дописі чоловік.

Реакція соцмереж

В коментарях до вірусного посту, користувачі з сарказмом прокоментували побачене та запропонували чоловіку знайти рецепти страв з халапеньйо. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Вона купила тільки халапеньйо?";

"А чого вони лежать так, наче це — речдоки при обшуку поліції?";

"Ооо, тоді нафаршируйте перці чимось. Вийде смачного";

"Мексиканський сюрприз, я скажу Вам так";

"В мене дружина з Гватемали. Як тільки бачить знижки на продукти, то накупує цілу гору всього. Так що раджу ходити з коханою разом на покупки, інакше будуть лише одні… халапеньйо!".

