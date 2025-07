Блогерка забрала замовлення з магазину: вміст пакетів розсмішив і налякав її водночас (відео)

20-річна шотландка Міллі Армстронг разом з подругою Ребекою забрали свій пакет продуктів з послуги Too Good To Go. Коли дівчата вирішили зняти на відео розпаковку, то Міллі закричала та була шокована тим, що туди помістили.

Героїня історії каже, що взяла набір страв і продуктів замість звичних солодкої випічки та смаколиків, але їм поклали незвичний вміст, як це видно на ролику шотландки в Tiktok.

Ролик з реакцією дівчини завірусився в соцмережах і набрав понад 150 тис. переглядів. Міллі розповідає, що зазвичай вона купувала залишки випічки зі Starbucks, та цього разу вона вирішила взяти продуктовий набір замість солодощів.

У пакеті, за який заплатила 4 фунти (близько 220 грн), Міллі знайшла бургер Rustlers, сендвіч з куркою, буханку хліба, курку з соусом та овочі. Але "родзинкою" стали не одна, а дві цілі копчені скумбрії з головами, які дівчина спочатку прийняла за ковбасу.

"Вміст був розділений на два пакети, тож я вже думала, що отримала гарну вигоду. Була рада дізнатись, що саме мені дісталось. Коли побачила металеву упаковку, подумала, що це якась ковбаска. Але глянувши в камеру, побачила голову риби й злякалась — перша реакція була її викинути", — згадує шотландка тю ситуацію журналістам WhatstheJam.

Вона зізнається, що це вперше вона отримала "щось настільки дивне" та ще ніколи не бачила, щоб комусь із Too Good To Go траплялася риба.

"Всі, кому я показувала відео, казали, що воно смішне — і реакція, і сам факт, що мені дісталась риба. Тож я вирішила викласти його в TikTok, думаючи, що, може, збере трохи більше лайків, ніж зазвичай. Але не очікувала, що стане вірусним", — розповідає Міллі, додавши, що рибу вона віддала бабусі, яка полюбляє такі продукти.

Сама дівчина визнає, що ця історія потішила її, адже це "не типова добірка з Too Good To Go". Одна тішиться, що всі продукти в пакеті "пішли на користь і не пропали даремно".

"Наприкінці дня я отримала вигідну покупку — навіть якщо вона трохи мене налякала", — іронічно додала Міллі.

