Блогер забрала заказ из магазина: содержимое рассмешило и напугало ее одновременно (видео)

20-летняя шотландка Милли Армстронг вместе с подругой Ребеккой забрали свой пакет продуктов из услуги Too Good To Go. Когда девушки решили снять на видео распаковку, то Милли закричала и была шокирована тем, что туда поместили.

Героиня истории говорит, что взяла набор блюд и продуктов вместо привычных сладкой выпечки и сладостей, но им положили необычное содержимое, как это видно на ролике шотландки в Tiktok.

Ролик с реакцией девушки завирусился в соцсетях и набрал более 150 тыс. просмотров. Милли рассказывает, что обычно она покупала остатки выпечки из Starbucks, но на этот раз она решила взять продуктовый набор вместо сладостей.

В пакете, за который заплатила 4 фунта (около 220 грн), Милли нашла бургер Rustlers, сэндвич с курицей, буханку хлеба, курицу с соусом и овощи. Но "изюминкой" стали не одна, а две целые копченые скумбрии с головами, которые девушка сначала приняла за колбасу.

"Содержимое было разделено на два пакета, поэтому я уже думала, что получила хорошую выгоду. Была рада узнать, что именно мне досталось. Когда увидела металлическую упаковку, подумала, что это какая-то колбаска. Но взглянув в камеру, увидела голову рыбы и испугалась — первая реакция была ее выбросить", — вспоминает шотландка ту ситуацию журналистам WhatstheJam.

Она признается, что это впервые она получила "что-то настолько странное" и еще никогда не видела, чтобы кому-то из Too Good To Go попадалась рыба.

"Все, кому я показывала видео, говорили, что оно смешное — и реакция, и сам факт, что мне досталась рыба. Поэтому я решила выложить его в TikTok, думая, что, может, соберет немного больше лайков, чем обычно. Но не ожидала, что станет вирусным", — рассказывает Милли, добавив, что рыбу она отдала бабушке, которая любит такие продукты.

Сама девушка признает, что эта история порадовала ее, ведь это "не типичная подборка из Too Good To Go". Одна радуется, что все продукты в пакете "пошли на пользу и не пропали зря".

"В конце дня я получила выгодную покупку — даже если она немного меня напугала", — иронично добавила Милли.

