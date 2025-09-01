"Была выгодная цена": женщина шокировала мужа результатом покупок в магазине (фото)

Житель США оказался в курьезной ситуации — он отправил жену за покупками, а через час она вернулась домой только с "острым" продуктом. Увиденный результат рассмешил мужчину и сеть.

Мужчина признается, что его возлюбленная вернулась домой с кучей острого перца, и он не знает куда его использовать, говорится в заметке мужчины в Reddit.

Сообщение американца стало вирусным — набрало более 54 тыс. реакций и сотни комментариев. По словам автора, он дал средства жене и отправил ее за покупками в магазин, а через час женщина вернулась домой и шокировала приобретенным.

Американец говорит, что его избранница купила 188 острых перцев халапеньо. Результаты визита женщины за продуктами мужчина показал на следующей фотографии.

Жника купила только одни халапеньо вместо продуктов Фото: Reddit

"Моя жена пошла за продуктами и вернулась через час со 188 перцами халапеньо", — подписал свой пост мужчина.

Далее автор поста говорит, что в его семье из четырех человек, дети не едят халапеньо. Мужчина подозревает, что они достанутся "только мне и жене".

"У нас нет ресторана и не планируем устраивать больших вечеринок. Она просто сказала: "Я хорошо купила, была выгодная цена". Она — латиноамериканка", — рассказал в заметке мужчина.

В комментариях к вирусному посту, пользователи с сарказмом прокомментировали увиденное и предложили мужчине найти рецепты блюд из халапеньо. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

"Она купила только халапеньо?";

"А почему они лежат так, как будто это — вещдоки при обыске полиции?";

"Оооо, тогда нафаршируйте перцы чем-нибудь. Получится вкусно";

"Мексиканский сюрприз, я скажу Вам так";

"У меня жена из Гватемалы. Как только видит скидки на продукты, то накупает целую гору всего. Так что советую ходить с любимой вместе на покупки, иначе будут только одни... халапеньо!".

