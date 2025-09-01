Поддержите нас UA
"Была выгодная цена": женщина шокировала мужа результатом покупок в магазине (фото)

Женщина пошла в магазин на закупки: муж дома был шокирован приобретенным
Житель США был поражен от покупок своей жены | Фото: Freepik

Житель США оказался в курьезной ситуации — он отправил жену за покупками, а через час она вернулась домой только с "острым" продуктом. Увиденный результат рассмешил мужчину и сеть.

Мужчина признается, что его возлюбленная вернулась домой с кучей острого перца, и он не знает куда его использовать, говорится в заметке мужчины в Reddit.

Сообщение американца стало вирусным — набрало более 54 тыс. реакций и сотни комментариев. По словам автора, он дал средства жене и отправил ее за покупками в магазин, а через час женщина вернулась домой и шокировала приобретенным.

Американец говорит, что его избранница купила 188 острых перцев халапеньо. Результаты визита женщины за продуктами мужчина показал на следующей фотографии.

Перец халапеньо
Жника купила только одни халапеньо вместо продуктов
Фото: Reddit

"Моя жена пошла за продуктами и вернулась через час со 188 перцами халапеньо", — подписал свой пост мужчина.

Далее автор поста говорит, что в его семье из четырех человек, дети не едят халапеньо. Мужчина подозревает, что они достанутся "только мне и жене".

"У нас нет ресторана и не планируем устраивать больших вечеринок. Она просто сказала: "Я хорошо купила, была выгодная цена". Она — латиноамериканка", — рассказал в заметке мужчина.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи с сарказмом прокомментировали увиденное и предложили мужчине найти рецепты блюд из халапеньо. Больше всего юзерам понравились такие реплики:

  • "Она купила только халапеньо?";
  • "А почему они лежат так, как будто это — вещдоки при обыске полиции?";
  • "Оооо, тогда нафаршируйте перцы чем-нибудь. Получится вкусно";
  • "Мексиканский сюрприз, я скажу Вам так";
  • "У меня жена из Гватемалы. Как только видит скидки на продукты, то накупает целую гору всего. Так что советую ходить с любимой вместе на покупки, иначе будут только одни... халапеньо!".

