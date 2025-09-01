Не здогадувалася про вагітність: жінка "спонтанно" народила дитину на фестивалі Burning Man
На щорічному фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок (Невада, США) стався несподіваний випадок. 30-річна Кайла Томпсон народила доньку просто у своєму автофургоні.
Інцидент стався 27 серпня. Відвідувачка заходу зазначає, що не знала про вагітність. Про це пише NBC News.
За словами жінки, під час сну вона раптово відчула сильний біль, і через кілька хвилин на світ з'явилася її первісток вагою близько 1,3 кг. Пологи відбулися у ванній кімнаті кемпера, де перебувала вона та її чоловік Кейсі Томпсон.
"Я навіть не знала, що вагітна. У мене не було жодних симптомів", — розповіла Кайла. Вона уточнила, що лікарі та медсестри в лікарні були здивовані її станом.
Після народження Кейсі вибіг із фургона, щоб покликати на допомогу. На місце прийшли медичні працівники фестивалю, серед яких виявилися неонатолог, педіатр і акушер-гінеколог. Пізніше матір і новонароджену дівчинку доправили у відділення невідкладної допомоги Burning Man, а потім перевезли в лікарню міста Ріно, штат Невада.
Кейсі Томпсон зізнався, що йому довелося прийняти складне рішення: супроводжувати дружину в машині швидкої допомоги або летіти з дитиною на вертольоті. У підсумку він вибрав залишитися поруч із дружиною.
В офіційній заяві Burning Man Project підкреслили, що народження дитини стало символом єднання і радості для всього фестивалю.
"Посеред вітру, спеки та штормів вони принесли нове життя у світ Блек-Рок-Сіті. Це нагадування про те, що з усього, що ми святкуємо на Burning Man, найцінніше — життя, перетворення і любов", — зазначили організатори.
