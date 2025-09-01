Не догадывалась о беременности: женщина "спонтанно" родила ребенка на фестивале Burning Man

На ежегодном фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок (Невада, США) произошел неожиданный случай. 30-летняя Кайла Томпсон родила дочь прямо в своем автофургоне.

Related video

Инцидент произошел 27 августа. Посетительница мероприятия отмечает, что не знала о беременности. Об этом пишет NBC News.

По словам женщины, во время сна она внезапно почувствовала сильную боль, и спустя несколько минут на свет появилась ее первенец весом около 1,3 кг. Роды прошли в ванной комнате кемпера, где находилась она и ее супруг Кейси Томпсон.

"Я даже не знала, что беременна. У меня не было никаких симптомов", — рассказала Кайла. Она уточнила, что врачи и медсестры в больнице были удивлены ее состоянию.

После рождения Кейси выбежал из фургона, чтобы позвать на помощь. На место пришли медицинские работники фестиваля, среди которых оказались неонатолог, педиатр и акушер-гинеколог. Позже мать и новорожденную девочку доставили в отделение неотложной помощи Burning Man, а затем перевезли в больницу города Рино, штат Невада.

Фургон в котором Кайла Томпсон родила дочь Фото: YouTube

Кейси Томпсон признался, что ему пришлось принять сложное решение: сопровождать жену в машине скорой помощи или лететь с ребенком на вертолете. В итоге он выбрал остаться рядом с супругой.

В официальном заявлении Burning Man Project подчеркнули, что рождение ребенка стало символом единения и радости для всего фестиваля.

"Посреди ветра, жары и штормов они принесли новую жизнь в мир Блэк-Рок-Сити. Это напоминание о том, что из всего, что мы празднуем на Burning Man, самое ценное — жизнь, преображение и любовь", — отметили организаторы.

Ранее Фокус сообщал, что девушка назвала ребенка "худшим именем в истории". Британец Бен рассказал, что сам шокирован от услышанного и не знает, как ему реагировать на это.

Также стало известно, что трехлетний мальчик поразил людей своими трюками. Вирусные видеоролики с его участием показывают, как малыш с легкостью выполняет упражнения на перекладине, брусьях и гимнастических кольцах.