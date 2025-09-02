Можливий неприємний сюрприз: шеф-кухарі назвали страви, які ніколи б не замовили в ресторані

Фахівці не рекомендують замовляти роли та молюски в бюджетних закладах. Якість морепродуктів мають величезне значення.

Related video

Шеф-кухарі поділилися порадами, яких страв краще уникати і як розпізнати зіпсовані продукти. Їхні історії описав британський таблоїд Daily Mirror.

"Якщо ви прийшли в бюджетний заклад, не беріть роли з тунцем. Якість риби має величезне значення. Якщо вона несвіжа, ви одразу відчуєте це. Замовте що-небудь приготоване, так ви отримаєте більше задоволення від їжі й уникнете неприємного сюрпризу", — рекомендує Дін Харпер, шеф-кухар Harper Fine Dining.

Марк МакШейн, шеф-кухар і засновник Food Hygiene Certificate ніколи не замовляє мідії по понеділках.

"У багатьох ресторанах морепродукти доставляють у п'ятницю. Мідії можуть пролежати на складі цілих два дні", — пояснив фахівець.

Експерт зазначив, що у свіжих мідіях щільно закриті раковини або вони зачиняються при постукуванні. У них присутній свіжий морський аромат, продукт зберігають у льоду, в дихаючому контейнері, але в жодному разі не у воді.

"Можна довіряти великим рибним магазинам, які вказують на товарах дати поставки", — додав він.

Найкраще дочекатися середини тижня, коли підвезуть свіжі продукти. Відзначений зіркою Мішлен кухар Марк Пойнтон підтримав зазначені точки зору і порадив бути обережним при замовленні риби в ресторані.

"Я б ніколи не замовив рибу, а тим паче молюсків, якщо не знаю ресторан або його шеф-кухаря. Терпіти не можу погано приготовану рибу", — сказав кухар.

Нагадаємо, у Ньюкаслі пара відвідувала елітні ресторани і не платила рахунки. За чотири дні вони замовили страв приблизно на 23 тисячі гривень.

Фокус розповідав історію, як незадоволений відвідувач бару підпалив заклад, бо йому не подали майонез для сендвіча.