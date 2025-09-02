Возможен неприятный сюрприз: шеф-повара назвали блюда, которые никогда бы не заказали в ресторане

Специалисты не рекомендуют заказывать роллы и моллюски в бюджетных заведениях. Качество морепродуктов имеют огромное значение.

Шеф-повара поделились советами, каких блюд лучше избегать и как распознать испорченные продукты. Их истории описал британский таблоид Daily Mirror.

"Если вы пришли в бюджетное заведение, не берите роллы с тунцом. Качество рыбы имеет огромное значение. Если она несвежая, вы сразу почувствуете это. Закажите что-нибудь приготовленное, так вы получите больше удовольствия от еды и избежите неприятного сюрприза", — рекомендует Дин Харпер, шеф-повар Harper Fine Dining.

Марк МакШейн, шеф-повар и основатель Food Hygiene Certificate никогда не заказывает мидии по понедельникам.

"Во многих ресторанах морепродукты доставляются в пятницу. Мидии могут пролежать на складе целых два дня", — пояснил специалист.

Эксперт отметил, что в свежих мидиях плотно закрыты раковины или они захлопываются при постукивании. У них присутствует свежий морской аромат, продукт хранят во льду, в дышащем контейнере, но ни в коем случае не в воде.

"Можно доверять крупным рыбным магазинам, которые указывают на товарах даты поставки", — добавил он.

Лучше всего дождаться середины недели, когда подвезут свежие продукты. Отмеченный звездой Мишлен повар Марк Пойнтон поддержал указанные точки зрения и посоветовал быть осторожным при заказе рыбы в ресторане.

"Я бы никогда не заказал рыбу, а тем более моллюсков, если не знаю ресторан или его шеф-повара. Терпеть не могу плохо приготовленную рыбу", — сказал повар.

