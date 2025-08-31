Серия роскошных обедов без оплаты: пару разоблачили камеры наблюдения (видео)

Пара из Ньюкасла (Великобритания) в течение нескольких дней посещала элитные рестораны города и оставляла значительные счета неоплаченными. За четыре дня они заказали блюд на более 500 фунтов стерлингов (примерно 23 тыс. грн), придумывая разные причины, почему не могут рассчитаться.

Как сообщает Daily Mail, Лорен Холлидей и ее партнер воспользовались приемом "пообедал и сбежал", оставив неоплаченными заказы в ресторанах Victors, Hula и Lui's. Среди оправданий были проблемы с банковским приложением или обещания вернуться после перерыва на сигарету, которые так и не выполнялись.

В суде отмечалось, что первый случай произошел в ресторане Victors, где пара заказала блюд и напитков на £245 (более 11 тыс грн). Прокурор Джеймс Лонг объяснил, что посетители вышли якобы покурить и больше не вернулись.

Через два дня они повторили схему в баре-ресторане Hula с гавайским меню. На этот раз счет составил £167,20 (7,7 тыс. грн). Клиенты убеждали администрацию, что у них технические проблемы с мобильным банкингом, и пообещали вернуться в 20:00, однако их больше не видели.

Третий инцидент произошел в заведении Lui's, где на столе пары остались блюда на £124,75 (более 5,7 тыс. грн). Здесь также прозвучала версия о сбое в приложении банка.

Впоследствии записи с камер видеонаблюдения передали полиции, что позволило быстро идентифицировать нарушителей. Оказалось, что Холлидей уже имела судимости за подобные преступления с 2018 года.

В начале августа она должна была предстать перед магистратским судом Ньюкасла, но не явилась, из-за чего был выдан ордер на арест. Позже она признала свою вину по трем эпизодам уклонения от уплаты. Защита сообщила, что женщина считала: во время "свиданий" оплату берет на себя ее партнер, а также имела трудности с жильем.

Суд отложил вынесение приговора для подготовки доприговорного доклада. До следующего слушания, назначенного на 14 октября, Холлидей отпустили под безусловный залог.

