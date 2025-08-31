Серія розкішних обідів без оплати: пару викрили камери спостереження (відео)

Пара з Ньюкасла (Велика Британія) протягом кількох днів відвідувала елітні ресторани міста та залишала значні рахунки неоплаченими. За чотири дні вони замовили страв на понад 500 фунтів стерлінгів (приблизно 23 тис. грн), вигадуючи різні причини, чому не можуть розрахуватися.

Related video

Як повідомляє Daily Mail, Лорен Холлідей та її партнер скористалися прийомом "пообідав і втік", залишивши неоплаченими замовлення у ресторанах Victors, Hula та Lui's. Серед виправдань були проблеми з банківським застосунком або обіцянки повернутися після перерви на сигарету, які так і не виконувалися.

У суді зазначалося, що перший випадок стався у ресторані Victors, де пара замовила страв та напоїв на £245 (понад 11 тис грн). Прокурор Джеймс Лонг пояснив, що відвідувачі вийшли нібито покурити й більше не повернулися.

За два дні вони повторили схему у барі-ресторані Hula з гавайським меню. Цього разу рахунок становив £167,20 (7,7 тис. грн). Клієнти переконували адміністрацію, що мають технічні проблеми з мобільним банкінгом, і пообіцяли повернутися о 20:00, проте їх більше не бачили.

Третій інцидент стався у закладі Lui's, де на столі пари залишилися страви на £124,75 (понад 5,7 тис. грн). Тут також пролунала версія про збій у додатку банку.

Залишили неоплаченими замовлення у ресторанах

Згодом записи з камер відеоспостереження передали поліції, що дозволило швидко ідентифікувати порушників. Виявилося, що Холлідей вже мала судимості за подібні злочини з 2018 року.

На початку серпня вона мала постати перед магістратським судом Ньюкасла, але не з’явилася, через що було видано ордер на арешт. Пізніше вона визнала свою провину за трьома епізодами ухилення від сплати. Захист повідомив, що жінка вважала: під час "побачень" оплату бере на себе її партнер, а також мала труднощі з житлом.

Суд відклав винесення вироку для підготовки довирокової доповіді. До наступного слухання, призначеного на 14 жовтня, Холлідей відпустили під безумовну заставу.

Як повідомляв Фокус, у Шотландіі ще одна пара тікає з ресторанів, не сплачуючи рахунки.

Також Фокус писав, що незадоволений відвідувач підпалив бар через свій улюблений соус.