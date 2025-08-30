Пара тікає з ресторанів, не оплачуючи рахунки: власники б'ють на сполох (фото)

У Кілмарноку (Шотландія) розгорається скандал. Пара, що потрапила на камери відеоспостереження, підозрюється в тому, що двічі поспіль втекла з двох ресторанів, не сплативши рахунок.

Випадок набув великого розголосу в інтернеті. Користувачі активно коментували вчинок пари в соцмережах і висловлювали слова підтримки власникам ресторанів. Про це пише Daily Record.

За даними місцевих ЗМІ, у середу, 20 серпня, чоловік і жінка накопичили майже 50 фунтів стерлінгів (2784 гривні) у ресторані Beijing Banquet на Queen Drive. Після того як їхню картку відхилили, пара залишила старий телефон, пообіцявши повернутися з оплатою, однак так і не зробила цього.

Наступного вечора, 21 серпня, вони знову з'явилися вже в іншому закладі — The 43 Mexican TexMex and Steak House на Titchfield Street. Там сума їхнього замовлення становила 125 фунтів стерлінгів (майже 7 тисяч гривень). Власники ресторану спочатку запропонували "гостям" повернутися й оплатити рахунок до 22:00, але, коли цього не сталося, у мережі опублікували записи з камер спостереження і звернулися по допомогу в упізнанні порушників.

Пара залишила старий телефон, пообіцявши повернутися з оплатою Фото: SWNS

Господиня ресторану, 44-річна Саріта Хадка, різко відреагувала на те, що трапилося.

"Для малого сімейного бізнесу зараз і так непрості часи. Витрати зросли вдвічі, а доходи скоротилися. Такі випадки завдають додаткового удару по нас. Люди думають, що у власників ресторанів багато грошей, але насправді ми працюємо по шість днів на тиждень, щоб просто звести кінці з кінцями", — сказала вона.

Представник Beijing Banquet повідомив, що справу передано в поліцію. Зі свого боку, поліція Шотландії уточнила, що повідомлення про крадіжку з комерційного приміщення на вулиці Titchfield надійшло 29 серпня, розслідування перебуває на ранній стадії.

Інцидент викликав широкий резонанс у соцмережах, де користувачі активно обговорюють дії пари та висловлюють підтримку власникам постраждалих закладів.

