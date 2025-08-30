Пара сбегает из ресторанов, не оплачивая счета: владельцы бьют тревогу (фото)

В Килмарноке (Шотландия) разгорается скандал. Пара, попавшая на камеры видеонаблюдения, подозревается в том, что дважды подряд сбежала из двух ресторанов, не оплатив счет.

Related video

Случай получил большую огласку в интернете. Пользователи активно комментировали поступок пары в соцсетях и высказывали слова поддержки владельцам ресторанов. Об этом пишет Daily Record.

По данным местных СМИ, в среду, 20 августа, мужчина и женщина накопили почти 50 фунтов стерлингов (2784 гривны) в ресторане Beijing Banquet на Queen Drive. После того как их карта была отклонена, пара оставила старый телефон, пообещав вернуться с оплатой, однако так и не сделала этого.

На следующий вечер, 21 августа, они снова появились уже в другом заведении — The 43 Mexican TexMex and Steak House на Titchfield Street. Там сумма их заказа составила 125 фунтов стерлингов (почти 7 тысяч гривен). Владельцы ресторана сначала предложили "гостям" вернуться и оплатить счет до 22:00, но, когда этого не произошло, в сети опубликовали записи с камер наблюдения и обратились за помощью в опознании нарушителей.

Пара оставила старый телефон, пообещав вернуться с оплатой Фото: SWNS

Хозяйка ресторана, 44-летняя Сарита Хадка, резко отреагировала на случившееся.

"Для малого семейного бизнеса сейчас и так непростые времена. Расходы выросли вдвое, а доходы сократились. Такие случаи наносят дополнительный удар по нам. Люди думают, что у владельцев ресторанов много денег, но на деле мы работаем по шесть дней в неделю, чтобы просто свести концы с концами", — сказала она.

Представитель Beijing Banquet сообщил, что дело передано в полицию. В свою очередь, полиция Шотландии уточнила, что сообщение о краже из коммерческого помещения на улице Titchfield поступило 29 августа, расследование находится на ранней стадии.

Инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях, где пользователи активно обсуждают действия пары и выражают поддержку владельцам пострадавших заведений.

Ранее Фокус сообщал, что семья проснулась и увидела чужой автомобиль в своей гостиной. Хозяева чудом остались целы. Нарушителя арестовали за опасное вождение, угон машины и управление без документов.

Также стало известно, что недовольный посетитель подпалил бар из-за своего любимого соуса. Испанец, чья личность не разглашается, пришел с сыном и заказал два сэндвича.