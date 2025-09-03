Малюк загадково зник із дитсадка через чужого дідуся (відео)

В австралійському Сіднеї сталася курйозна ситуація — один з малюків зник з дитячого садочка, а за кілька годин малого знайшли. Виявилося, що його з навчального закладу забрав літній чоловік, який переплутав онука з другим хлопчиком.

Related video

Наразі поліція проводить розслідування інциденту і як представники освітнього закладу допустили таке, повідомляє The Sydney Morning Herald.

Журналісти пишуть, що все почалося, коли мама хлопчика прийшла забрати його з дитячого центру First Steps Learning Academy у сіднейському районі Бангор. Але виявилося, що її сина не було на місці.

Персонал у паніці переглянув записи з камер і почав телефонувати іншим батькам, щоб переконатися, що всі діти на місці. І тоді з’ясувалося: літній чоловік, який прийшов за своїм онуком, помилково забрав іншу дитину — і не помітив підміни.

Дружина дідуся розповіла журналістам, що чоловік прийшов, коли діти спали, а кімната була темна.

"Він просто взяв малюка, посадив у машину і поїхав. Борсався з автокріслом, не звертаючи уваги на деталі — він рідко цим займається. Коли вони приїхали додому, він обійняв дитину і ліг спати. Він думав, що онук просто не в настрої — той мав ту саму зачіску і соску в роті", — говорить жінка.

Пара каже, що доглядала за онуком кілька днів тому, коли той був хворий і прорізувалися зуби — тому поведінка дитини не здалася їм дивною.

Регулятор дошкільної освіти австралійського штату Новий Південний Уельс, де знаходиться Сідней, оголосив про повномасштабне розслідування, назвавши інцидент "серйозним і глибоко тривожним". Представниця дитсадка, Тріша Хасті, попросила вибачення перед родинами за цей інцидент.

"Ми щиро шкодуємо про цей ізольований, але надзвичайно болісний випадок. Безпека кожної дитини — наш найвищий пріоритет", — заявила представниця освітнього регулятора.

Вона підтвердила, що працівника, який припустився помилки, відсторонено, а протоколи передачі дітей негайно переглянуто і посилено. У Центрі запевняють, що подібного раніше не траплялося — ні в Бангорі, ні в інших філіях.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка напоїла онука до втрати свідомості, змішавши сухе молоко з вином. Слідчі вивчатимуть медичну документацію дитини, щоб вирішити, чи порушувати кримінальну справу.

Згодом стало відомо, як бабуся привітала онука і водночас зіпсувала йому свято. Та коли молодик почав читати привітальну листівку — слова, написані близькою людиною, зіпсували настрій урочистості.