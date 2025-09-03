Малыш загадочно исчез из детсада из-за чужого дедушки (видео)

В австралийском Сиднее произошла курьезная ситуация — один из малышей исчез из детского сада, а через несколько часов ребенка нашли. Оказалось, что его из учебного заведения забрал пожилой мужчина, который перепутал внука со другим мальчиком.

Сейчас полиция проводит расследование инцидента и как представители образовательного учреждения допустили такое, сообщает The Sydney Morning Herald.

Журналисты пишут, что все началось, когда мама мальчика пришла забрать его из детского центра First Steps Learning Academy в сиднейском районе Бангор. Но оказалось, что ее сына не было на месте.

Персонал в панике просмотрел записи с камер и начал звонить другим родителям, чтобы убедиться, что все дети на месте. И тогда выяснилось: пожилой мужчина, который пришел за своим внуком, по ошибке забрал другого ребенка — и не заметил подмены.

Жена дедушки рассказала журналистам, что мужчина пришел, когда дети спали, а комната была темная.

"Он просто взял малыша, посадил в машину и поехал. Барахтался с автокреслом, не обращая внимания на детали — он редко этим занимается. Когда они приехали домой, он обнял ребенка и лег спать. Он думал, что внук просто не в настроении — у того была та же прическа и соска во рту", — говорит женщина.

Пара говорит, что ухаживала за внуком несколько дней назад, когда тот был болен и прорезывались зубы — поэтому поведение ребенка не показалось им странным.

Регулятор дошкольного образования австралийского штата Новый Южный Уэльс, где находится Сидней, объявил о полномасштабном расследовании, назвав инцидент "серьезным и глубоко тревожным". Представительница детсада, Триша Хасти, извинилась перед семьями за этот инцидент.

"Мы искренне сожалеем об этом изолированном, но чрезвычайно болезненном случае. Безопасность каждого ребенка — наш наивысший приоритет", — заявила представительница образовательного регулятора.

Она подтвердила, что сотрудник, допустивший ошибку, отстранен, а протоколы передачи детей немедленно пересмотрены и усилены. В Центре уверяют, что подобного раньше не случалось — ни в Бангоре, ни в других филиалах.

