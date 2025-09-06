Ні кроку назад: кур'єр і велосипедист на кілька годин застрягли на переході, відмовляючись поступатися дорогою (відео)

На півдні Китаю водій служби доставки їжі та чоловік на електровелосипеді щонайменше чотири години блокували один одного на вузькому переході, оскільки жоден із них не хотів поступатися дорогою.

Випадок на дорозі стався 24 серпня в жвавому районі Хуейчен міста Хуейчжоу провінції Гуандун, пише South China Morning Post.

Протистояння сталося на пішохідному переході, яким одночасно може проїжджати лише один велосипедист. Двоє учасників інциденту уважно стежили за тим, щоб передні колеса їхніх транспортних засобів були притиснуті одне до одного, що фактично блокувало будь-який рух.

Відеоролики, що зображують двох упертих людей, які вперто відмовляються поступатися один одному, стали вірусними.

"Коли я вийшов із дому на роботу о 16:00, я помітив їх на дорозі. Коли я повернувся додому близько 21:00, вони все ще були там", — прокоментував випадок один зі свідків події.

Залишається незрозумілим, як довго тривало протистояння, і хто зрештою отримав перевагу. Водночас у мережі дивуються, як двом упертюхам не спало на думку зіграти в "камінь-ножиці-папір".

Місцеві органи правопорядку заявили, що вивчать записи відеоспостереження, щоб оцінити дорожню обстановку і визначити, чи порушив хто-небудь із водіїв правила дорожнього руху і хто з них прибув першим. На підставі отриманих даних поліція винесе обом водіям догану і вживе відповідних заходів виховного впливу.

