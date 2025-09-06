Ни шагу назад: курьер и велосипедист на несколько часов застряли на переходе, отказываясь уступать дорогу (видео)

На юге Китая водитель службы доставки еды и мужчина на электровелосипеде не менее четырех часов блокировали друг друга на узком переходе, поскольку ни один из них не хотел уступать дорогу.

Related video

Случай на дороге произошел 24 августа в оживленном районе Хуэйчэн города Хуэйчжоу провинции Гуандун, пишет South China Morning Post.

Противостояние произошло на пешеходном переходе, по которому одновременно может проезжать только один велосипедист. Двое участников инцидента внимательно следили за тем, чтобы передние колеса их транспортных средств были прижаты друг к другу, что фактически блокировало любое движение.

Видеоролики, изображающие двух упрямых людей, упорно отказывающихся уступать друг другу, стали вирусными.

"Когда я вышел из дома на работу в 16:00, я заметил их на дороге. Когда я вернулся домой около 21:00, они все еще были там", — прокомментировал случай один из свидетелей происшествия.

Остается неясным, как долго продолжалось противостояние, и кто в конечном итоге получил преимущество. В то же время в сети недоумевают, как двум упрямцам не пришло в голову сыграть в "камень-ножницы-бумага".

Местные органы правопорядка заявили, что изучат записи видеонаблюдения, чтобы оценить дорожную обстановку и определить, нарушил ли кто-либо из водителей правила дорожного движения и кто из них прибыл первым. На основании полученных данных полиция вынесет обоим водителям выговор и примет соответствующие меры воспитательного воздействия.

Напомним, некоторые хитрые родители в Китае, которым лень выходить на улицу по утрам, нанимают сотрудников курьерских служб доставлять их детей в школу.

Фокус писал, что 39-летний житель Китая Дин Юаньчжао стал известным в Поднебесной как самый образованный курьер службы доставки.