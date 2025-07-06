Образованный курьер: выпускник Оксфорда бросил науку ради службы доставки в Китае (фото)

39-летний житель Китая Дин Юаньчжао стал известным в Поднебесной как "самый образованный курьер службы доставки". Получив звание Ph.D. и закончив Оксфорд, мужчине не удалось воплотить мечту о науке, и тогда он решил найти работу, которая будет приносить ему хорошее состояние.

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История господина Дина стала известной во всей КНР, а сам экс-ученый рассказал, почему так резко сменил род своих занятий, сообщает South China Morning Post.

Дипломированный специалист рассказал, что имеет ряд дипломов — бакалавра по химии и магистра по энергетической инженерии Пекинского университета. Впоследствии он защитил диссертацию по биологии в технологическом университете в Сингапуре и получил диплом в Оксфорде по специальности "биоразнообразие".

Дин Юаньчжаю имеет четыре диплома, но не смог найти хорошую работу Фото: SCMP/Douyin

Однако оказалось, что ему не удалось найти подходящую работу по специальности. Мужчина говорит, что испытывал трудности на рынке труда — прислал большое количество резюме, прошел более десятка собеседований, но так и не удалось устроиться на престижную должность.

Сначала ученый подумывал стать репетитором, однако из-за "собственной застенчивости" перед учениками, отказался от этой задумки. Но потом вспомнил, что когда учился в Сингапуре, то подрабатывал в службе доставки еды. Поэтому когда у господина Юаньчжао не осталось средств к существованию, ученый снова начал заниматься этим делом.

"Это — стабильная работа. Я могу обеспечивать свою семью этим заработком. Если работать упорно, можно прилично зарабатывать. Это, все же, неплохая работа. Один из плюсов доставки еды — это то, что можно одновременно еще и тренироваться", — рассказал китаец.

Господин Дин доволен своей работой Фото: SCMP/Douyin

Сам он отмечает, что профессия не определяет ценность человека, но часто в простых сферах можно увидеть людей с соразмерным уровнем образования. Бывший ученый убежден, что работа доставщика — важная и полезная, ведь она позволяет кормить семью и быть полезным обществу.

Журналисты пишут, что в китайских соцсетях многие поддержали господина Дина. Юзеры заявили, что человеческие поступки и ответственность имеют большее значение, чем "ценность образования", а некоторые из авторов поддержали экс-ученого и выразили восхищение его решением, подчеркивая "его устойчивость и позитивный подход к жизненным вызовам".

Ранее стало известно, как курьер играет на флейте во время доставки еды. Мужчина стал звездой интернета, завоевав сердца пользователей за свою способность приносить радость и вдохновение в повседневную рутину.

Впоследствии сообщалось, что в Китае родители нанимают курьеров отвезти ребенка в школу. В сети по поводу этого "лайфхака" разгорелась настоящая полемика.