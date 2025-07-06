Освічений кур'єр: випускник Оксфорда покинув науку заради служби доставки в Китаї (фото)

39-річний мешканець Китаю Дін Юаньчжао став відомим у Піднебесній як "найосвіченіший кур'єр служби доставки". Здобувши звання Ph.D. та закінчивши Оксфорд, чоловіку не вдалося втілити мрію про науку, і тоді він вирішив знайти роботу, яка приноситиме йому хороші статки.

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Історія пана Діна стала відомою у всій КНР, а сам екснауковець розповів, чому так різко змінив рід своїх занять, повідомляє South China Morning Post.

Дипломований спеціаліст розказав, що має низку дипломів — бакалавра з хімії та магістра з енергетичної інженерії Пекінського університету. Згодом він захистив дисертацію з біології в технологічному університеті в Сінгапурі та здобув диплом в Оксфорді за спеціальністю "біорізноманіття".

Дін Юаньчжаю має чотири дипломи, але не зміг знайти хорошої роботи Фото: SCMP/Douyin

Однак виявилося, що йому не вдалося знайти відповідну роботу за спеціальністю. Чоловік каже, що мав труднощі на ринку праці — надіслав велику кількість резюме, пройшов понад десяток співбесід, але так і не вдалося влаштуватися на престижну посаду.

Спочатку науковець подумував стати репетитором, однак через "власну сором'язливість" перед учнями, відмовився від цієї задумки. Та потім згадав, що коли навчався у Сингапурі, то підпрацьовував у службі доставки їжі. Тому коли у пана Юаньчжао не залишилося засобів до існування, науковець знову почав займатися цією справою.

"Це — стабільна робота. Я можу забезпечувати свою сім’ю цим заробітком. Якщо працювати наполегливо, можна пристойно заробляти. Це, все ж таки, непогана робота. Один із плюсів доставки їжі — це те, що можна одночасно ще й тренуватися", — розповів китаєць.

Пан Дін задоволений своєю роботою Фото: SCMP/Douyin

Сам він відзначає, що професія не визначає цінність людини, але часто у простих сферах можна побачити людей зі співмірним рівнем освіти. Колишній науковець переконаний, що робота доставника — важлива й корисна, адже вона дозволяє годувати сім’ю та бути корисним суспільству.

Журналісти пишуть, що в китайських соцмережах багато хто підтримав пана Діна. Юзери заявили, що людські вчинки та відповідальність мають більше значення за "цінність освіти", а деякі з дописувачів підтримали екснауковця та висловили захоплення його рішенням, підкреслюючи "його стійкість і позитивний підхід до життєвих викликів".

Раніше стало відомо, як кур'єр грає на флейті під час доставлення їжі. Чоловік став зіркою інтернету, завоювавши серця користувачів за свою здатність приносити радість і натхнення в повсякденну рутину.

Згодом повідомлялося, що в Китаї батьки наймають кур'єрів відвезти дитину до школи. У мережі з приводу цього "лайфхака" розгорілася справжня полеміка.