"Турецькі зуби" позбавляють усмішки: стоматолог розповів те, про що мовчать пацієнтам (відео)

Стоматолог із Лондона пояснив, чому люди, які їдуть за кордон заради встановлення вінірів, ризикують втратити свої зуби набагато раніше, ніж розраховують.

Фахівці попереджають, що низька ціна може обернутися серйозними проблемами. Про це пише Lad Bible.

Останніми роками стоматологічний туризм переживає справжній бум. Тисячі британців вирушають до Туреччини, щоб отримати "голлівудську посмішку" за доступною ціною. Композитні вініри в Антальї можна поставити від 1500 фунтів, а повний пакет послуг з проживанням і трансфером коштує від 3000 до 6000 фунтів стерлінгів. Для порівняння: у Великій Британії встановлення вініра обійдеться від 400 до 1400 фунтів за зуб.

Однак фахівці попереджають, що низька ціна може обернутися серйозними проблемами. Щоб закріпити вініри, стоматологи обточують значну частину зуба, перетворюючи його на "акулячий оскал". Самі ж вініри служать від 5 до 20 років, після чого потребують заміни.

"У цих пацієнтів навряд чи збережеться зуб на все життя, тому що їх надто серйозно готують", — зазначив стоматолог із Harley Street Dental Studio, коментуючи відео пацієнта з підпиляними зубами. Він підкреслив, що справа не в конкретній країні, а в тому, що люди недооцінюють довгострокові наслідки.

Британські стоматологи відмовляються лікувати ускладнення, що виникли після втручання в інших країнах Фото: YouTube

За даними BBC News, дедалі більше пацієнтів повідомляють про побічні ефекти після процедур за кордоном: від інфекцій до сепсису. При цьому багато британських стоматологів відмовляються лікувати ускладнення, що виникли після втручання в інших країнах. У підсумку пацієнтам доводиться знову звертатися в ту саму клініку за кордоном.

Експерти радять ретельно зважувати ризики, перш ніж зважитися на поїздку заради гарної посмішки.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця