"Турецкие зубы" лишают улыбки: стоматолог рассказал то, о чем молчат пациентам (видео)

Стоматолог из Лондона объяснил, почему люди, которые едут за границу ради установки виниров, рискуют потерять свои зубы гораздо раньше, чем рассчитывают.

Специалисты предупреждают, что низкая цена может обернуться серьезными проблемами. Об этом пишет Lad Bible.

В последние годы стоматологический туризм переживает настоящий бум. Тысячи британцев отправляются в Турцию, чтобы получить "голливудскую улыбку" по доступной цене. Композитные виниры в Анталье можно поставить от 1500 фунтов, а полный пакет услуг с проживанием и трансфером стоит от 3000 до 6000 фунтов стерлингов. Для сравнения: в Великобритании установка винира обойдется от 400 до 1400 фунтов за зуб.

Однако специалисты предупреждают, что низкая цена может обернуться серьезными проблемами. Чтобы закрепить виниры, стоматологи обтачивают значительную часть зуба, превращая его в "акулий оскал". Сами же виниры служат от 5 до 20 лет, после чего требуют замены.

"У этих пациентов вряд ли сохранится зуб на всю жизнь, потому что их слишком серьезно подготавливают", — отметил стоматолог из Harley Street Dental Studio, комментируя видео пациента с подпиленными зубами. Он подчеркнул, что дело не в конкретной стране, а в том, что люди недооценивают долгосрочные последствия.

Британские стоматологи отказываются лечить осложнения, возникшие после вмешательства в других странах Фото: YouTube

По данным BBC News, все больше пациентов сообщают о побочных эффектах после процедур за границей: от инфекций до сепсиса. При этом многие британские стоматологи отказываются лечить осложнения, возникшие после вмешательства в других странах. В итоге пациентам приходится снова обращаться в ту же клинику за границей.

Эксперты советуют тщательно взвешивать риски, прежде чем решиться на поездку ради красивой улыбки.

