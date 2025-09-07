Французький бульдог підірвав інтернет: пес заробив $1 400 незвичайним способом (фото)

Французький бульдог з китайського міста Гуанчжоу підкорив соцмережі оригінальним способом заробітку і допомогою господареві. Пес старанно збирав пластикові пляшки.

Місцеві підприємці ласкаво прозвали його "найпунктуальнішим збирачем пляшок". Незвичайну історію розповіла газета South China Morning Post.

Собака виробив щоденну звичку збирати пластикові пляшки на вулицях. Щодня бульдог тричі на 20-30 хвилин виходить на роботу: вранці, опівдні та ввечері. Коли пес втомлюється, то сам повертається додому на відпочинок.

Господар супроводжує собаку і кладе пляшки в мішок

Господар на прізвище Чжан супроводжує собаку з мішком для збору пляшок. Методи його дресирування невідомі і здебільшого покладаються на тісне спілкування з чотириногим другом.

Спочатку собака заробляв близько 2,8 доларів, але протягом п'яти років йому вдалося накопичити понад 1400 доларів. Чжан виставляв відео роботи бульдога в соціальні мережі, і вихованець набрав популярність.

Чжан виставляв відео роботи бульдога в соцмережі

На одному з відео собака зібрав 5 кг пластикових пляшок усього за 25 хвилин, заробивши своєму господареві понад 2 долари. Відео набрало понад 143 000 лайків.

Вражені вчинками пса, власники магазинів стали регулярно залишати біля входів пляшки і назвали собаку "найпунктуальнішим збирачем пляшок".

Завдяки підтримці суспільства щомісячний дохід від здачі пляшок перевищив 140 доларів, а від онлайн-відео в соцмережах приніс ще до 560 доларів.

Чжан планує пожертвувати онлайн-прибутки на допомогу бездомним тваринам.

"Якщо я вирощу понад 100 таких собак, я зможу розбагатіти і спати спокійно. Може вам потрібні учні? Будь ласка, навчіть мого кота також працювати", — коментували користувачі китайських соцмереж.

