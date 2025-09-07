Французский бульдог взорвал интернет: пес заработал $1 400 необычным способом (фото)

Французский бульдог из китайского города Гуанчжоу покорил соцсети оригинальным способом заработка и помощью хозяину. Пес усердно собирал пластиковые бутылки.

Related video

Местные предприниматели ласково прозвали его "самым пунктуальным сборщиком бутылок". Необычную историю рассказала газета South China Morning Post.

Собака выработала ежедневную привычку собирать пластиковые бутылки на улицах. Каждый день бульдог три раза на 20–30 минут выходит на работу: утром, в полдень и вечером. Когда пес устает, то сам возвращается домой на отдых.

Хозяин сопровождает собаку и кладет бутылки в мешок

Хозяин по фамилии Чжан сопровождает собаку с мешком для сбора бутылок. Методы его дрессировки неизвестны и в основном полагаются на тесное общение с четвероногим другом.

Поначалу собака зарабатывала около 2,8 долларов, но в течение пяти лет ей удалось накопить более 1400 долларов. Чжан выставлял видео работы бульдога в социальные сети, и питомец набрал популярность.

Чжан выставлял видео работы бульдога в соцсети

На одном из видео собака собрала 5 кг пластиковых бутылок всего за 25 минут, заработав своему хозяину более 2 долларов. Видео набрало более 143 000 лайков.

Впечатленные поступками пса, владельцы магазинов стали регулярно оставлять у входов бутылки и назвали собаку "самым пунктуальным сборщиком бутылок".

Благодаря поддержке общества ежемесячный доход от сдачи бутылок превысил 140 долларов, а от онлайн-видео в соцсетях принес еще до 560 долларов.

Чжан планирует пожертвовать онлайн-доходов на помощь бездомным животным.

"Если я выращу больше 100 таких собак, я смогу разбогатеть и спать спокойно. Может вам нужны ли ученики? Пожалуйста, научите моего кота также работать", — комментировали пользователи китайских соцсетей.

Напомним, бульдог по кличке Чаудер из Вашингтона стал звездой соцсетей благодаря тому, что научился кататься на скейтборде.

Фокус уже писал о породах собак, которые легко поддаются дрессировке. Наиболее умными являются собаки-пастухи, они же обладают практические безграничной энергией.