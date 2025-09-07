Бармен витратив мільйони доларів на гучні вечірки та клуби: як він отримав гроші (фото)

Розорений бармен, 44-річний Ден Сондерс, жив як рок-зірка через помилку в роботі банкомату. Тільки за чотири місяці він вивів на рахунок понад 2 млн доларів.

Сондерс витрачав мільйони на розкішні вечірки, приватні літаки та шикарні готелі. Його історію описав таблоїд The Sun.

Почалося все з того, що одного вечора 2011 року він сидів із другом у пабі в місті Вангаратта. Несподівано Ден зрозумів, що в нього немає грошей заплатити за кухоль пива. Він вийшов, щоб знайти найближчий банкомат.

Сондерс вийшов перевірити баланс кредитної картки

Коли Сондерс перевіряв баланс кредитної картки, Національний банк Австралії повідомив: "Наразі баланс недоступний". Тоді він перевів 200 доларів із кредитної картки на поточний рахунок.

Банкомат повернув йому картку, гроші перевелися, але баланс кредитної картки не змінився. Дорогою додому він повторив трюк і потім надсилав собі вже шестизначні суми, незважаючи на ліміт картки у 2 000 доларів.

"Це було схоже на Різдво, приголомшливе почуття. Я знав, що це неправильно. Але це було найпрекрасніше почуття в моєму житті", — зізнався бармен.

Ден Сондерс переїхав у Мельбурн і почав смітити грошима

Кинувши роботу і дівчину, Ден переїхав до Мельбурна, де буквально смітив грошима: винаймав президентські номери в готелях і влаштовував гучні вечірки. Далі він орендував приватний літак на Балі для себе і 14 друзів.

"Щодня ми намагалися робити щось велике, витворяли дурниці. Ми давали вуличним музикантам 500 доларів або залишали 200 доларів чайових таксисту. Ми йшли в стрип-клуб і змушували всіх танцювати", — згадує він.

Ден роздавав гроші незнайомцям: 20 000 доларів він віддав парі на медовий місяць і жінці на поїздку до Франції вивчати французьку мову, оскільки це була її мрія.

Ден роздавав гроші незнайомим людям і подорожував на яхтах

Чоловіка спіймали тільки тому, що він зізнався у скоєному. Сондерс багато разів намагався здатися з повинною з 2011 по 2014 рік, але, мабуть, ніхто не сприймав його розповіді всерйоз. На його рахунку могло бути до 5 мільйонів доларів.

У 2014 році він розповів на телебаченні про стиль життя "як у Каньє Веста" на гроші банку. Через кілька днів його заарештували і висунули 111 звинувачень у шахрайстві.

Дена засудили до 1 року позбавлення волі в колонії суворого режиму 2015 року. Минуло вже 10 років і Сондерс не шкодує про те, що трапилося. Зараз він допомагає людям, які страждають від ігрової залежності та працює в благодійних організаціях.

