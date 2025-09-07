Бармен потратил миллионы долларов на шумные вечеринки и клубы: как он получил деньги (фото)

Разорившийся бармен, 44-летний Дэн Сондерс, жил как рок-звезда из-за ошибки в работе банкомата. Только за четыре месяца он вывел на счет более 2 млн долларов.

Сондерс тратил миллионы на роскошные вечеринки, частные самолеты и шикарные отели. Его историю описал таблоид The Sun.

Началось все с того, что однажды вечером в 2011 году он сидел с другом в пабе в городе Вангаратта. Неожиданно Дэн понял, что у него нет денег заплатить за кружку пива. Он вышел, чтобы найти ближайший банкомат.

Сондерс вышел проверить баланс кредитной карты

Когда Сондерс проверял баланс кредитной карты, Национальный банк Австралии сообщил: "В данный момент баланс недоступен". Тогда он перевел 200 долларов с кредитной карты на текущий счет.

Банкомат вернул ему карту, деньги перевелись, но баланс кредитной карты не изменился. По дороге домой он повторил трюк и после отправлял себе уже шестизначные суммы, несмотря на лимит карты в 2 000 долларов.

"Это было похоже на Рождество, потрясающее чувство. Я знал, что это неправильно. Но это было самое прекрасное чувство в моей жизни", — признался бармен.

Дэн Сондерс переехал в Мельбурн и начал сорить деньгами

Бросив работу и девушку, Дэн переехал в Мельбурн, где буквально сорил деньгами: снимал президентские номера в отелях и устраивал шумные вечеринки. Далее он арендовал частный самолет на Бали для себя и 14 друзей.

"Каждый день мы пытались делать что-то крупное, вытворяли глупости. Мы давали уличным музыкантам 500 долларов или оставляли 200 долларов чаевых таксисту. Мы шли в стрип-клуб и заставляли всех плясать", — вспоминает он.

Дэн раздавал деньги незнакомцам: 20 000 долларов он отдал паре на медовый месяц и женщине на поездку во Францию ​​изучать французский язык, так как это была ее мечта.

Дэн раздавал деньги незнакомым людям и путешествовал на яхтах

Мужчину поймали только потому, что он признался в содеянном. Сондерс много раз пытался сдаться с повинной c 2011 по 2014 год, но видимо никто не воспринимал его рассказы всерьез. На его счету могло быть до 5 миллионов долларов.

В 2014 году он рассказал на телевидении о стиле жизни "как у Канье Уэста" на деньги банка. Спустя несколько дней его арестовали и предъявили 111 обвинений в мошенничестве.

Дэна приговорили к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима в 2015 году. Прошло уже 10 лет и Сондерс не жалеет о случившемся. Сейчас он помогает людям, которые страдают от игровой зависимости и работает в благотворительных организациях.

