Бармен потратил миллионы долларов на шумные вечеринки и клубы: как он получил деньги (фото)

бармен Дэн Сондерс
История Дэна Сондерса началась в 2011 году, когда он сидел с другом в пабе | Фото: The Sun

Разорившийся бармен, 44-летний Дэн Сондерс, жил как рок-звезда из-за ошибки в работе банкомата. Только за четыре месяца он вывел на счет более 2 млн долларов.

Сондерс тратил миллионы на роскошные вечеринки, частные самолеты и шикарные отели. Его историю описал таблоид The Sun.

Началось все с того, что однажды вечером в 2011 году он сидел с другом в пабе в городе Вангаратта. Неожиданно Дэн понял, что у него нет денег заплатить за кружку пива. Он вышел, чтобы найти ближайший банкомат.

бармен Сондерс вышел проверить баланс карты
Сондерс вышел проверить баланс кредитной карты

Когда Сондерс проверял баланс кредитной карты, Национальный банк Австралии сообщил: "В данный момент баланс недоступен". Тогда он перевел 200 долларов с кредитной карты на текущий счет.

Банкомат вернул ему карту, деньги перевелись, но баланс кредитной карты не изменился. По дороге домой он повторил трюк и после отправлял себе уже шестизначные суммы, несмотря на лимит карты в 2 000 долларов.

"Это было похоже на Рождество, потрясающее чувство. Я знал, что это неправильно. Но это было самое прекрасное чувство в моей жизни", — признался бармен.

44-летний Дэн Сондерс жил как рок-звезда
Дэн Сондерс переехал в Мельбурн и начал сорить деньгами

Бросив работу и девушку, Дэн переехал в Мельбурн, где буквально сорил деньгами: снимал президентские номера в отелях и устраивал шумные вечеринки. Далее он арендовал частный самолет на Бали для себя и 14 друзей.

"Каждый день мы пытались делать что-то крупное, вытворяли глупости. Мы давали уличным музыкантам 500 долларов или оставляли 200 долларов чаевых таксисту. Мы шли в стрип-клуб и заставляли всех плясать", — вспоминает он.

Дэн раздавал деньги незнакомцам: 20 000 долларов он отдал паре на медовый месяц и женщине на поездку во Францию ​​изучать французский язык, так как это была ее мечта.

Дэн Сондерс бармен жил роскошной жизнью
Дэн раздавал деньги незнакомым людям и путешествовал на яхтах

Мужчину поймали только потому, что он признался в содеянном. Сондерс много раз пытался сдаться с повинной c 2011 по 2014 год, но видимо никто не воспринимал его рассказы всерьез. На его счету могло быть до 5 миллионов долларов.

В 2014 году он рассказал на телевидении о стиле жизни "как у Канье Уэста" на деньги банка. Спустя несколько дней его арестовали и предъявили 111 обвинений в мошенничестве.

Дэна приговорили к 1 году лишения свободы в колонии строгого режима в 2015 году. Прошло уже 10 лет и Сондерс не жалеет о случившемся. Сейчас он помогает людям, которые страдают от игровой зависимости и работает в благотворительных организациях.

