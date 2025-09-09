Тиждень товстих ведмедів: на Алясці обирають, хто з хижаків краще підготувався до сплячки (фото)

У цьому популярному змаганні бурі ведмеді національного парку та заповідника Катмай на Алясці змагаються один з одним у тому, хто набрав найбільше ваги для зимової сплячки. І поки що, як і минулого року, лідирує ведмедиця Грейзер.

Служба національних парків США (NPS) дала старт конкурсу "Тиждень товстих ведмедів" цього сезону 5 вересня, виділивши деяких переможців минулого року.

Переможці минулих років

Переможцем Fat Bear Week 2024 стала Грейзер — ведмедиця, яка успішно захистила свій титул другий рік поспіль.

Вона отримала понад 71 000 голосів, що більш ніж удвічі перевищує кількість голосів її найближчого суперника, ведмедя на прізвисько Чанк.

"Великий ведмежий раунд: скоро буде коронований чемпіон серед товстих ведмедів! Ось як народжуються легенди. Тиждень товстих ведмедів — головне змагання, де глядачі голосують за ведмедя, який досягне піку свого кулястого статусу, — уже не за горами!" — сказано на сторінці конкурсу.

на Алясці обиратимуть найтовстішого ведмедя

Захід відбудеться з 23 до 30 вересня, а "закуска для пухких малюків" Fat Bear Junior стартує з 18 до 19 вересня.

У 2023 році товстий ведмідь під номером 747 здобув титул найвгодованішого, а 2021 року найтовстішим став самець на прізвисько Отіс.

Тиждень товстих бурих ведмедів проводять із 2014 року, і NPS повідомила, що біографії ведмедів 2025 року буде опубліковано найближчим часом.

Конкурс товстих ведмедів стартує на Алясці

Однак іноді конкурс супроводжується жертвами. Так, 2024 року один з учасників конкурсу Fat Bear Week убив свого суперника в жорстокій сутичці в гирлі річки Брукс.

Коментатори не мали жодного уявлення про те, що спричинило бійку, але заявили, що, на їхню думку, причиною були не харчові ресурси, а скоріше боротьба за "домінування".

На кадрах прямої трансляції було видно, як два ведмеді б'ються в річці. Самець під номером 469 і самка під номером 402 билися понад 20 хвилин, перш ніж самку під номером 402 вбив її суперник.

Нагадаємо, у Румунії дикі ведмеді стали проблемою через туристів, які підгодовують їх на знаменитій трасі в Карпатах.

А в липні в румунських Карпатах ведмеді загризли туриста з Італії. Він робив саме те, що не рекомендується: селфі з тваринами та намагався годувати їх із рук.