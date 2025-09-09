Неделя толстых медведей: на Аляске выбирают, кто из хищников лучше подготовился к спячке (фото)

В этом популярном соревновании бурые медведи национального парка и заповедника Катмай на Аляске соревнуются друг с другом в том, кто набрал больше веса для зимней спячки. И пока, как и в прошлом году, лидирует медведица Грейзер.

Related video

Служба национальных парков США (NPS) дала старт конкурсу "Неделя толстых медведей" этого сезона 5 сентября, выделив некоторых победителей прошлого года.

Победители прошлых лет

Победителем Fat Bear Week 2024 стала Грейзер — медведица, которая успешно защитила свой титул второй год подряд.

Она получила более 71 000 голосов, что более чем в два раза превышает количество голосов ее ближайшего соперника, медведя по кличке Чанк.

"Большой медвежий раунд: скоро будет коронован чемпион среди толстых медведей! Вот как рождаются легенды. Неделя толстых медведей — главное соревнование, где зрители голосуют за медведя, который достигнет пика своего шарообразного статуса, — уже не за горами!" – сказано на страничке конкурса.

на Аляске будут выбирать самого толстого медведя Фото: National Park Service

Мероприятие пройдет с 23 по 30 сентября, а "закуска для пухлых малышей" Fat Bear Junior стартует с 18 по 19 сентября.

В 2023 году толстый медведь под номером 747 получил титул самого упитанного, а в 2021 году самым толстым стал самец по кличке Отис.

Неделя толстых бурых медведей проводится с 2014 года и NPS сообщила, что биографии медведей 2025 года будут опубликованы в ближайшее время.

Конкурс толстых медведей стартует на Аляске Фото: National Park Service

Однако иногда конкурс сопровождается жертвами. Так, в 2024 году один из участников конкурса Fat Bear Week убил своего соперника в жестокой схватке в устье реки Брукс.

Комментаторы не имели ни малейшего представления о том, что послужило причиной драки, но заявили, что, по их мнению, причиной была не пищевые ресурсы, а скорее борьба за "доминирование".

На кадрах прямой трансляции было видно, как два медведя дерутся в реке. Самец под номером 469 и самка под номером 402 сражались более 20 минут, прежде чем самка под номером 402 была убита своим соперником.

Напомним, в Румынии дикие медведи стали проблемой из-за туристов, которые подкармливают их на знаменитой трассе в Карпатах.

А в июле в румынских Карпатах медведи загрызли туриста из Италии. Он делал именно то, что не рекомендуется: селфи с животными и пытался кормить их с рук.