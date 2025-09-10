Перший день у дитячому садку: малюк не стримав емоцій під час зустрічі з мамою (відео)

Малюк із Північної Кароліни (США) зворушив мережу реакцією на несподівану появу мами. Відео набрало понад 1,2 млн переглядів.

Молода мама з Північної Кароліни поділилася зворушливим відео в TikTok, на якому її маленький син по-особливому відреагував на її несподіваний візит до дитячого садка.

Стефані М., яка веде блог у TikTok під ніком @themrsbasic, опублікувала ролик із 21-місячним Джеком. На кадрах видно, як хлопчик, помічаючи маму біля вікна класу під час другого повноцінного дня в новому дитячому садочку, спершу дивується, а потім розпливається в щирій усмішці.

Відео стрімко стало вірусним і зібрало понад 1,2 мільйона переглядів, а підписники залишають захоплені коментарі.

"Подивіться на це личко", "Рюкзак такий великий, боже мій, який він милий!", "У нього був такий погляд, немов він запитує, чи можна тепер піти", "Він прив'язаний до своєї вчительки. Він дивиться їй услід, коли вона йде. Він також не розплакався, побачивши матір", — писали вони.

Сама Стефані розповіла, що їй хотілося побачити реакцію сина і поділитися цим моментом з іншими.

"Коли я бачу його посмішку, моє серце сповнюється радістю, бо я знаю, як він щасливий бачити мене", — зізналася жінка.

За її словами, хлопчик уже добре почувається в новій обстановці. Щоранку він радісно біжить до класу, а ввечері зустрічає її з широкою посмішкою на обличчі.

