Первый день в детском саду: малыш не сдержал эмоций при встрече с мамой (видео)

Малыш из Северной Каролины (США) растрогал сеть реакцией на неожиданное появление мамы. Видео набрало более 1,2 млн просмотров.

Related video

Молодая мама из Северной Каролины поделилась трогательным видео в TikTok, на котором ее маленький сын по-особенному отреагировал на ее неожиданный визит в детский сад.

Стефани М., ведущая блог в TikTok под ником @themrsbasic, опубликовала ролик с 21-месячным Джеком. На кадрах видно, как мальчик, замечая маму у окна класса во время второго полноценного дня в новом детском саду, сначала удивляется, а затем расплывается в искренней улыбке.

Видео стремительно стало вирусным и собрало более 1,2 миллиона просмотров, а подписчики оставляют восторженные комментарии.

"Посмотрите на это личико", "Рюкзак такой большой, боже мой, какой он милый!", "У него был такой взгляд, словно он спрашивает, можно ли теперь уйти", "Он привязан к своей учительнице. Он смотрит ей вслед, когда она уходит. Он также не расплакался, увидев мать", — писали они.

Сама Стефани рассказала, что ей хотелось увидеть реакцию сына и поделиться этим моментом с другими.

"Когда я вижу его улыбку, мое сердце наполняется радостью, потому что я знаю, как он счастлив видеть меня", — призналась женщина.

По ее словам, мальчик уже хорошо чувствует себя в новой обстановке. Каждое утро он радостно бежит в класс, а вечером встречает ее с широкой улыбкой на лице.

Ранее Фокус сообщал, что девушка назвала ребенка "худшим именем в истории". Британец Бен рассказал, что сам шокирован от услышанного и не знает, как ему реагировать на это.

Также стало известно, что трехлетний мальчик поразил людей своими трюками. Вирусные видеоролики с его участием показывают, как малыш с легкостью выполняет упражнения на перекладине, брусьях и гимнастических кольцах.