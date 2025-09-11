Хлопчик пішов із дому на 30 км, щоб знайти свою матір після сварки батьків (фото)

Зворушлива історія сталася 1 вересня у східній провінції Районг (Таїланд). Дев'ятирічний хлопчик вирушив у пішу подорож протяжністю понад 30 кілометрів, щоб знайти свою матір після сварки батьків.

Знаючи, що жінка зазвичай вирушає до родичів, він вирішив знайти її самостійно. Про це пише The Thaiger.

Дитина йшла дорогою Бурапхапхат у районі Мап Та Пхут разом зі своїм чорним собакою, намагаючись зловити попутку. Ніхто не зупинився, і він продовжив шлях пішки. Уже подолавши понад п'ять кілометрів, хлопчика помітив водій, який спочатку проїхав повз, але потім повернувся, щоб дізнатися, куди прямує дитина.

Хлопчисько розповів, що його мати пішла після конфлікту з батьком, і він боявся, що вона не повернеться. Знаючи, що жінка зазвичай вирушає до родичів, він вирішив знайти її самостійно.

Водій відвіз хлопчика в поліцейську дільницю Хуайпонг Фото: The Thaiger

Водій відвіз хлопчика до поліцейської дільниці Хуайпонг, звідки його супроводжували до будинку родичів. Дорогою сталося несподіване возз'єднання. Хлопчик упізнав матір, яка їхала на мотоциклі. Жінка була приголомшена і суворо попередила сина ніколи більше не вирушати в дорогу самому.

Представники поліції повідомили, що відстань між будинком батька і будинком родичів перевищує 30 кілометрів. Попри те що хлопчик добре знав маршрут, правоохоронці наголосили на крайній небезпеці таких подорожей для дітей.

Вони закликали батьків приділяти більше уваги своїм дітям і не допускати їхніх поїздок без супроводу дорослих через ризик дорожньо-транспортних пригод, викрадень та інших загроз.

