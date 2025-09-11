Мальчик ушел из дома на 30 км, чтобы найти свою мать после ссоры родителей (фото)

Трогательная история произошла 1 сентября в восточной провинции Районг (Таинланд). Девятилетний мальчик отправился в пешее путешествие протяженностью более 30 километров, чтобы найти свою мать после ссоры родителей.

Related video

Зная, что женщина обычно отправляется к родственникам, он решил найти ее самостоятельно. Об этом пишет The Thaiger.

Ребенок шел по дороге Бурапхапхат в районе Мап Та Пхут вместе со своей черной собакой, пытаясь поймать попутку. Никто не остановился, и он продолжил путь пешком. Уже преодолев более пяти километров, мальчика заметил водитель, который сначала проехал мимо, но затем вернулся, чтобы узнать, куда направляется ребенок.

Мальчишка рассказал, что его мать ушла после конфликта с отцом, и он боялся, что она не вернется. Зная, что женщина обычно отправляется к родственникам, он решил найти ее самостоятельно.

Водитель отвез мальчика в полицейский участок Хуайпонг Фото: The Thaiger

Водитель отвез мальчика в полицейский участок Хуайпонг, откуда его сопровождали к дому родственников. По пути произошло неожиданное воссоединение. Мальчик узнал мать, которая ехала на мотоцикле. Женщина была потрясена и строго предупредила сына никогда больше не отправляться в путь одному.

Представители полиции сообщили, что расстояние между домом отца и домом родственников превышает 30 километров. Несмотря на то, что мальчик хорошо знал маршрут, правоохранители подчеркнули крайнюю опасность подобных путешествий для детей.

Они призвали родителей уделять больше внимания своим детям и не допускать их поездок без сопровождения взрослых из-за риска дорожно-транспортных происшествий, похищений и других угроз.

Ранее Фокус сообщал, что малыш не сдержал эмоций при встрече с мамой после первого дня в детском саду. Видео стремительно стало вирусным и собрало более 1,2 миллиона просмотров, а подписчики оставляли восторженные комментарии.

Также стало известно, что девушка назвала ребенка "худшим именем в истории". Британец Бен рассказал, что сам шокирован от услышанного и не знает, как ему реагировать на это.